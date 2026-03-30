Kişilik Tesi: Ne Kadar Sevgi İnsanısın?

İnci Döşer
30.03.2026 - 12:28

Sevgi kimine göre bir his, kimine göre bir emek, kimine göre ise başlı başına bir yaşam biçimi. Peki sen bu skalanın neresindesin? Sevgiyi ne kadar yoğun yaşıyor, ne kadar gösteriyor ve ne kadar taşıyorsun?

1. Sevdiğin birine duygularını nasıl gösterirsin?

2. Birine kırıldığında ne yaparsın?

3. İnsanlara güvenmek senin için nasıl bir şey?

4. Sevgi senin için ne ifade eder?

5. Birine destek olman gerektiğinde ne yaparsın?

6. Sevdiğin kişilere ne sıklıkla zaman ayırırsın?

7. Tartışma anında nasıl davranırsın?

8. Birinin mutluluğu seni nasıl etkiler?

9. Sevgi göstermek senin için kolay mı?

10. Affetmek senin için nasıl bir şey?

Sen tam bir sevgi insanısın!

Senin kalbin adeta bir güneş gibi; hem kendini hem de etrafındakileri ısıtıyor. Sevgi senin için sadece bir duygu değil, aynı zamanda bir davranış biçimi. İnsanlara değer vermek, onları anlamak ve yanında olmak senin doğanda var. Duygularını ifade etmekten çekinmezsin ve bu seni çok özel kılar. Ancak bazen kendini fazla verip yorulabilirsin. Unutma, sen de sevgi görmeyi hak ediyorsun. Dengeyi kurduğunda çok daha güçlü bir hale geliyorsun.

Sen çoğu zaman sevgi insanısın!

Sevgi senin hayatında önemli bir yer kaplıyor ama her şeyi onun üzerine kurmuyorsun. Hem duygularını koruyabiliyor hem de başkalarına değer verebiliyorsun. Bu denge seni sağlıklı ilişkiler kuran biri yapıyor. Zaman zaman kendini geri çektiğin anlar olsa da aslında sevgiye açıksın. Biraz daha ifade etmeye başladığında ilişkilerin çok daha derinleşecek.

Sen kontrollü sevgi insanısın!

Sevgi senin için biraz mesafeli bir kavram. Hissediyorsun ama göstermekte zorlanıyorsun. Belki geçmiş deneyimlerin seni daha temkinli biri yapmış olabilir. Bu yüzden kalbini tamamen açmak yerine kontrollü davranmayı tercih ediyorsun. Bu seni korusa da bazen gerçek bağlar kurmanı zorlaştırabilir. Küçük adımlarla duygularını ifade etmeye başladığında çok daha farklı bir dünyayla karşılaşabilirsin.

Sen pek sevgi insanı değilsin!

Senin için sevgi karmaşık ve bazen yorucu bir konu. Duygularını bastırmayı ya da görmezden gelmeyi tercih ediyorsun. Bu durum seni güçlü hissettirse de aslında içinde keşfedilmeyi bekleyen bir taraf var. Belki de henüz doğru insanlarla ya da doğru zamanda karşılaşmadın. Sevgiye tamamen kapalı değilsin, sadece biraz uzak durmuşsun. Zamanla kendini açtığında hayatında büyük değişimler olabilir.

