Kış Aylarının Ortasındayken Yaz İçin Endişe Başladı: 2023 En Sıcak Yıldı, 2024 Nasıl Olacak?

2023 yılında sadece ülkemizde değil, tüm dünyada sıcaklık artışı yaşandı. Sözcü'nün aktardığına göre, uluslararası iklim bilimi araştırma kuruluşu Berkeley Earth, 2023'ün en sıcak yıl olduğunu teyit etti. Küresel sıcaklık ortalamasında artış olduğu gözlemlenirken 2024'te sıcaklıkların daha da artması bekleniyor.