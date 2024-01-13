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Kış Aylarının Ortasındayken Yaz İçin Endişe Başladı: 2023 En Sıcak Yıldı, 2024 Nasıl Olacak?

Kış Aylarının Ortasındayken Yaz İçin Endişe Başladı: 2023 En Sıcak Yıldı, 2024 Nasıl Olacak?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
13.01.2024 - 10:21

2023 yılında sadece ülkemizde değil, tüm dünyada sıcaklık artışı yaşandı. Sözcü'nün aktardığına göre, uluslararası iklim bilimi araştırma kuruluşu Berkeley Earth, 2023'ün en sıcak yıl olduğunu teyit etti. Küresel sıcaklık ortalamasında artış olduğu gözlemlenirken 2024'te sıcaklıkların daha da artması bekleniyor.

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2023'ün yaz aylarında etkili olan 'El Nino' sıcaklarının ardından, kış aylarının da oldukça sert geçeceği öngörülmüştü.

2023'ün yaz aylarında etkili olan 'El Nino' sıcaklarının ardından, kış aylarının da oldukça sert geçeceği öngörülmüştü.

Ancak hem ülkemizde hem de dünyada beklenen tahminler gerçekleşmedi. Aralık ayında beklenen kar yağışı ve soğuk hava etkili olmadı. Öte yandan Ocak ayına girmemizle birlikte, bazı illerimizde kar yağışı etkisini gösterdi.

Kar yağışı nedeniyle bazı illerimizde eğitime ara verildi.

Kar yağışı nedeniyle bazı illerimizde eğitime ara verildi.

Hakkari, Şırnak, Bingöl, Tekirdağ ve Edirne gibi illerimizin bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Söz konusu ilçelerde eğitime ara verildi. Öte yandan İstanbul başta olmak üzere, ülkemizin diğer kesimlerine ne zaman kar yağacağı ise merak konusu.

Öte yandan, Berkeley Earth verilerine göre 2023, kayıtlardaki en sıcak yıl olarak tarihe geçti.

Öte yandan, Berkeley Earth verilerine göre 2023, kayıtlardaki en sıcak yıl olarak tarihe geçti.

Sözcü'nün aktardığına göre Berkeley Earth tarafından yayımlanan Yıllık Sıcaklık Raporu, 2023'ün en sıcak yıl olduğunu teyitledi. 

2023'te yaşanan sıcaklar, bir önceki rekor olan 2016'daki sıcaklıkları aştı.

Ortalama 1,5 derece yükselen sıcaklıklar, Eylül 2023'te ise rekor seviyeye ulaştı.

Ortalama 1,5 derece yükselen sıcaklıklar, Eylül 2023'te ise rekor seviyeye ulaştı.

2023 yılının 7 aylık döneminde ortalama sıcaklık artışı,  1850-1900 döneminin sıcaklık ortalamasına göre en az 1,5 derece arttığı kaydedildi. Öte yandan Eylül ayında bu ortalamanın 1,84 olduğu kaydedildi.

Mevcut koşullar göz önüne alındığında 2024 yılının daha da sıcak geçmesi bekleniyor.

Mevcut koşullar göz önüne alındığında 2024 yılının daha da sıcak geçmesi bekleniyor.

El Nino sıcaklarının ortaya çıkmasının ikinci yılının daha da sıcak geçeceği, önümüzdeki yaz aylarında 2023 yazından daha da sıcak günler yaşayacağımız öngörülüyor. 

Ayrıca 2024'ün sonlarında La Nina etkisinin görülmesiyle sıcaklıkların azalmasında etkili olacağı tahmin ediliyor.

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