Kış Aylarının Ortasındayken Yaz İçin Endişe Başladı: 2023 En Sıcak Yıldı, 2024 Nasıl Olacak?
Kış Aylarının Ortasındayken Yaz İçin Endişe Başladı: 2023 En Sıcak Yıldı, 2024 Nasıl Olacak?
2023 yılında sadece ülkemizde değil, tüm dünyada sıcaklık artışı yaşandı. Sözcü'nün aktardığına göre, uluslararası iklim bilimi araştırma kuruluşu Berkeley Earth, 2023'ün en sıcak yıl olduğunu teyit etti. Küresel sıcaklık ortalamasında artış olduğu gözlemlenirken 2024'te sıcaklıkların daha da artması bekleniyor.
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2023'ün yaz aylarında etkili olan 'El Nino' sıcaklarının ardından, kış aylarının da oldukça sert geçeceği öngörülmüştü.
Kar yağışı nedeniyle bazı illerimizde eğitime ara verildi.
Öte yandan, Berkeley Earth verilerine göre 2023, kayıtlardaki en sıcak yıl olarak tarihe geçti.
Ortalama 1,5 derece yükselen sıcaklıklar, Eylül 2023'te ise rekor seviyeye ulaştı.
Mevcut koşullar göz önüne alındığında 2024 yılının daha da sıcak geçmesi bekleniyor.
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