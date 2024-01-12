12 Ocak Cuma Akşamı Kaçırdığın Haberler
12 Ocak Cuma Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 12 Ocak Cuma akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Kilit operasyon bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 5 askerin şehit olduğunu, 3'ü ağır 8 askerin yaralandığını açıkladı. MSB'den yapılan son açıklamada, yaralı askerlerden birinin kurtarılamayarak şehit düştüğü kaydedildi. Acı haberle birlikte şehit sayısı 6'ya yükseldi.
Ayasofya'ya ibadet amaçlı gelenler ile turistik amaçla gelenlerin girişleri birbirinden ayrıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ayasofya'ya yabancı turistlerin girişlerinin ücretli olacağını açıkladı. Uygulama, 15 Ocak'tan itibaren uygulanacak.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından belediye personeline yapılan zammı duyurdu.
Motokurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla 6 yıla kadar hapsi istenen Somali cumhurbaşkanının oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud ara celseye getirilerek ifade verdi. İfade sonrası Hassan Sheikh Mohamud hakkında çıkarılan yakalama kararı kaldırıldı.
İş cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde maden ocağında geri gelen kepçenin altında kalan maden mühendisi Erdem Cebhe yaşamını yitirdi.
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Hem cuma gününün tutan tweetlerine bakalım. Hem de hafta sonuna mizahla girelim.
Bir vatandaş araba satın almadan önce, beğendiği arabayı ekspertize götürdü.
2015-2016 sezonundan bu yana Eczacıbaşı Dynavit'te forması Tijana Boskovic'in VakıfBank'a transfer olacağı söylentileri günden güne artıyordu. Tijana Boskovic'in transferi konusunda VakıfBank'ın genel menajeri Banu Can Schürmann, Voleybol Magazin'e açıklama yaptı.
İpek isimli Twitter/X kullanıcısı, erkek arkadaşıyla olan konuşmalarını paylaştı. Konuşmalarda sevgilisinin, dışarı çıkmak istediği için kendisine ettiği hakaret ve küfürleri gören sosyal medya kullanıcıları ise büyük tepki gösterdi.
FIFA, Trendyol Süper Lig'de mücadele eden 7 takıma transfer yasağı getirdi.
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Geçtiğimiz aylarca Azerbaycanlı bir TikTok kullanıcısı ise, Iğdır'da çobanlık yapan bir gencin TikTok canlı yayınındaki sevimli anları gündem olmuş, tatlı sohbetleri herkesin dikkatini çekmişti hatırlarsanız.
Yeni dönem dolandırıcılıkta yapay zekanın kullanımı, son dönemde artış göstermeye başladı. Dolandırıcıların son hedeflerinden biri ünlü televizyon sunucusu Esra Erol oldu. Dolandırıcılar, Erol'un adını ve imajını kullanarak gerçekçi bir video hazırladılar.
6 Şubat günü yaşadığımız felaketin üzerinden neredeyse 1 sene geçti. Yaşanılan felaketten 11 ilimiz birden etkilendi. Bölge halkının yaraları bugün hala sarılmaya çalışılıyor.
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