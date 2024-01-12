Yılın Transfer Hamlesi: Tijana Boskovic ile VakıfBank Anlaştı mı?
Yılın Transfer Hamlesi: Tijana Boskovic ile VakıfBank Anlaştı mı?
2015-2016 sezonundan bu yana Eczacıbaşı Dynavit'te forması Tijana Boskovic'in VakıfBank'a transfer olacağı söylentileri günden güne artıyordu. Tijana Boskovic'in transferi konusunda VakıfBank'ın genel menajeri Banu Can Schürmann, Voleybol Magazin'e açıklama yaptı.
Kaynak: Voleybol Magazin
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Son günlerde sosyal medyada sık sık VakıfBank ismi ile anılan Eczacıbaşı Dynavit'in Sırp yıldızı Tijana Boskovic haberlerinde yeni bir gelişme yaşandı.
Voleybol Magazin'in özel haberine göre, VakıfBank, Tijana Boskovic'i kadrosuna katmak istiyor.
Voleybol Magazin, VakıfBank'ın genel menajeri Banu Can Schürmann'ı aradı ve Tijana Boskovic transferi konusunda bilgi aldı.
"VakıfBank olarak Tijana Boskovic'i kadromuza katmak istedik ve kendisine bu yönde mesajımızı ilettik."
"Ancak henüz bir imza veya transfer durumu söz konusu değil." dedi. Bakalım bu transfer gerçekleşecek mi?
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