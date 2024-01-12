Galatasaraylı Uğur Karakullukçu'nun Sivasspor Maçı Yorumu Sarı-Kırmızılı Taraftarların Tepkisini Çekti
Galatasaraylı Uğur Karakullukçu'nun Sivasspor Maçı Yorumu Sarı-Kırmızılı Taraftarların Tepkisini Çekti
Youtube'da Vole kanalında maçları değerlendiren Uğur Karakullukçu, Galatasaray'ın Sivasspor deplasmanından bir puanla ayrılmasından sonra futbolcular ve yönetimi eleştirdi. Karakullukçu'nun sözlerine sarı-kırmızılı taraftarlar tepki gösterdi.
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Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında Galatasaray, Sivasspor'a konuk oldu.
Hakem Zorbay Küçük'ün görev aldığı maç, 1-1'lik beraberlikle noktalandı.
Galatasaray'ın golü 45+1. dakikada Kerem Demirbay'dan geldi.
Ev sahibinin golünü ise 86. dakikadan penaltıdan Koita kaydetti.
Kerem Aktürkoğlu, 90+6. dakikada 2. sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
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Yaşanılan puan kaybının ardından Galatasaray yorumcusu Uğur Karakullukçu, sosyal medya hesabından oynanan oyunu eleştirdi.
Karakullukçu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi 👇
Birçok sarı-kırmızılı taraftar ise bu düşünceye katılmadığını ifade etti.
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