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Galatasaraylı Uğur Karakullukçu'nun Sivasspor Maçı Yorumu Sarı-Kırmızılı Taraftarların Tepkisini Çekti

Galatasaraylı Uğur Karakullukçu'nun Sivasspor Maçı Yorumu Sarı-Kırmızılı Taraftarların Tepkisini Çekti

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
12.01.2024 - 08:36

Youtube'da Vole kanalında maçları değerlendiren Uğur Karakullukçu, Galatasaray'ın Sivasspor deplasmanından bir puanla ayrılmasından sonra futbolcular ve yönetimi eleştirdi. Karakullukçu'nun sözlerine sarı-kırmızılı taraftarlar tepki gösterdi.

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Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında Galatasaray, Sivasspor'a konuk oldu.

Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında Galatasaray, Sivasspor'a konuk oldu.

Hakem Zorbay Küçük'ün görev aldığı maç, 1-1'lik beraberlikle noktalandı.

Hakem Zorbay Küçük'ün görev aldığı maç, 1-1'lik beraberlikle noktalandı.

Galatasaray'ın golü 45+1. dakikada Kerem Demirbay'dan geldi.

Galatasaray'ın golü 45+1. dakikada Kerem Demirbay'dan geldi.

Ev sahibinin golünü ise 86. dakikadan penaltıdan Koita kaydetti.

Ev sahibinin golünü ise 86. dakikadan penaltıdan Koita kaydetti.

Kerem Aktürkoğlu, 90+6. dakikada 2. sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Kerem Aktürkoğlu, 90+6. dakikada 2. sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
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Yaşanılan puan kaybının ardından Galatasaray yorumcusu Uğur Karakullukçu, sosyal medya hesabından oynanan oyunu eleştirdi.

Yaşanılan puan kaybının ardından Galatasaray yorumcusu Uğur Karakullukçu, sosyal medya hesabından oynanan oyunu eleştirdi.

Karakullukçu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi 👇

Karakullukçu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi 👇
twitter.com

Birçok sarı-kırmızılı taraftar ise bu düşünceye katılmadığını ifade etti.

Birçok sarı-kırmızılı taraftar ise bu düşünceye katılmadığını ifade etti.
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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