Galatasaraylı Uğur Karakullukçu'nun Sivasspor Maçı Yorumu Sarı-Kırmızılı Taraftarların Tepkisini Çekti

Youtube'da Vole kanalında maçları değerlendiren Uğur Karakullukçu, Galatasaray'ın Sivasspor deplasmanından bir puanla ayrılmasından sonra futbolcular ve yönetimi eleştirdi. Karakullukçu'nun sözlerine sarı-kırmızılı taraftarlar tepki gösterdi.