Galatasaray'ın 3 Penaltı Beklemesine Bülent Uygun'dan Cevap: "Penaltımsı mı?"

Sivasspor teknik direktörü Bülent Uygun, Galatasaray maçının ardından basın toplantısına katıldı. Muhabirin sorduğu 'Galatasaray'ın 3 tane penaltısı verilmemiş.' yorumuna cevap veren Bülent Uygun, 'Ne zaman? Penaltı mı, penaltımsı mı?' diyerek cevap verdi.

Video: Ajansspor