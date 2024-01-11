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Galatasaray'ın 3 Penaltı Beklemesine Bülent Uygun'dan Cevap: "Penaltımsı mı?"

Galatasaray'ın 3 Penaltı Beklemesine Bülent Uygun'dan Cevap: "Penaltımsı mı?"

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
11.01.2024 - 21:55

Sivasspor teknik direktörü Bülent Uygun, Galatasaray maçının ardından basın toplantısına katıldı. Muhabirin sorduğu 'Galatasaray'ın 3 tane penaltısı verilmemiş.' yorumuna cevap veren Bülent Uygun, 'Ne zaman? Penaltı mı, penaltımsı mı?' diyerek cevap verdi.

Video: Ajansspor

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Maç sonunda basın toplantısına katılan Bülent Uygun, Galatasaray'ın karşılaşmada 3 penaltı beklediğini duyunca yorumlarda bulundu.

Maç sonunda basın toplantısına katılan Bülent Uygun, Galatasaray'ın karşılaşmada 3 penaltı beklediğini duyunca yorumlarda bulundu.

Muhabirin "Galatasaray'ın 3 tane penaltısı verilmemiş." demesi üzerine konuşan Bülent Uygun'un cevabı sosyal medyada viral oldu.

Muhabirin "Galatasaray'ın 3 tane penaltısı verilmemiş." demesi üzerine konuşan Bülent Uygun'un cevabı sosyal medyada viral oldu.

"Penaltı mı, penaltımsı mı?" diyen Bülent Uygun'un o anları en çok paylaşılan videolar arasında yerini aldı.

"Penaltı mı, penaltımsı mı?" diyen Bülent Uygun'un o anları en çok paylaşılan videolar arasında yerini aldı.

Bülent Uygun'un "Ne zaman? Penaltı mı, penaltımsı mı?" dediği anlar👇

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