Galatasaray Liderin İki Puan Gerisine Düştü: Sivasspor Maçının Ardından Gelen Tepkiler
Galatasaray Liderin İki Puan Gerisine Düştü: Sivasspor Maçının Ardından Gelen Tepkiler
Galatasaray Süper Lig'in erteleme maçında Sivasspor ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışında yara aldı. İlk yarının son saniyelerinde Kerem Demirbay'ın golüyle öne geçen Galatasaray, 86. dakikada penaltıdan Fode Koita'nın golüne engel olamadı. Uzatmalarda Kerem Aktürkoğlu ikin sarı kartın ardından oyundan ihraç edildi.
Sivasspor - Galatasaray maçına gelen tepkilere birlikte bakalım.
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Ali Turap Bülbül ve Kazımcan Karataş'ın ilk 11'de çıktığı mücadelede Galatasaray golü ilk yarının son saniyelerinde Kerem Demirbay ile buldu.
İkinci yarının en çok konuşulan pozisyonunda hakem Zorbay Küçük, pozisyona devam kararı verdi. VAR'dan uyarı gelmemesi sosyal medyada çok konuşuldu.
86. dakikada Kerem Demirbay'ın eline çarpan topun ardından Sivasspor penaltı kazandı. Fode Koita skoru 1-1'e getirdi. 90+5'te Kerem Aktürkoğlu ikinci sarı kartını görerek oyundan ihraç edildi.
Bu sonuçla birlikte Galatasaray, lider Fenerbahçe'nin iki puan gerisinde yer aldı.
Maçın ardından gelen yorumlar şöyleydi👇
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