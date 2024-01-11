Sivassporlu Yunus Emre Konak, Premier Lig Takımı Brentford'a Transfer Oldu
Sivassporlu Yunus Emre Konak, Premier Lig Takımı Brentford'a Transfer Oldu
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Sivasspor Kulübü, takımın genç yeteneği Yunus Emre Konak için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford ile anlaştıklarını duyurdu.
Sivasspor'un alt yapıdan yetiştirdiği ve daha sonra kısa sürede A takıma yükselen orta saha oyuncusu 17 yaşındaki Yunus Emre Konak'a Premier Lig ekiplerinden Brentford’a imzayı attı.
Yunus Emre Konak'ın transferi BATMAN videosu ile duyuruldu.
Kırmızı-beyazlı kulüpten konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
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