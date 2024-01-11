Sivasspor'un Galatasaray Maçına "Turan Taktiği" ile Çıkması Sosyal Medyanın Dilinde
Sivasspor'un Galatasaray Maçına "Turan Taktiği" ile Çıkması Sosyal Medyanın Dilinde
Bülent Uygun yönetimindeki Sivasspor, Süper Lig'in güçlü takımı Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından mikrofonlara konuşan Hakan Arslan, Galatasaray karşısına 'Ay-yıldızlı' taktikle çıktıklarını söyledi. Hakan Arslan'ın açıklamaları goygoycuların dilindeydi.
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Galatasaray'dan 1 puan almayı başaran Sivasspor'da takım kaptanı Hakan Arslan, maç taktiği hakkında konuştu.
Hakan Arslan: "Bülent hocamız Galatasaray'ı durdurma konusunda plan yaptı. Geçiş oyunlarına önem verdik. 5'li savunma, 3'lü orta saha 2'li forvet."
"Hilal, Ay Yıldızlı şekilde sahaya dizildik. İşimize yaradı bu taktik. Her maçın senaryosu farklı elbette." dedi.
Hakan Arslan'ın açıklamasına gelen yorumlar şöyleydi👇
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