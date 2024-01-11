Grand Slam Turnuvasında Ana Tabloya Girmek Üzere Olan Milli Tenisçi Zeynep Dönmez'i Yakından Tanıyalım!

Zeynep Sönmez, Avustralya Açık elemeleri ikinci maçında Sırp Olga Danilovic'i 4-6, 6-1 ve 6-1'lik setlerle mağlup ederek finale yükselmeye başardı. Milli tenisçi Zeynep Dönmez ilk defa bir grand slam turnuvasında ana tabloya girmek için mücadele edecekken, biz de onu daha yakından tanıyalım!