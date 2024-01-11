Grand Slam Turnuvasında Ana Tabloya Girmek Üzere Olan Milli Tenisçi Zeynep Dönmez'i Yakından Tanıyalım!
Grand Slam Turnuvasında Ana Tabloya Girmek Üzere Olan Milli Tenisçi Zeynep Dönmez'i Yakından Tanıyalım!
Zeynep Sönmez, Avustralya Açık elemeleri ikinci maçında Sırp Olga Danilovic'i 4-6, 6-1 ve 6-1'lik setlerle mağlup ederek finale yükselmeye başardı. Milli tenisçi Zeynep Dönmez ilk defa bir grand slam turnuvasında ana tabloya girmek için mücadele edecekken, biz de onu daha yakından tanıyalım!
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Zeynep Dönmez doğuştan bir sporcu olarak dünyaya geldi. Ailesi hareketli çocukları Zeynep'i yüzme ve basketbolu kursuna minik kızlarını yazdırdı.
Aynı zamanda biniciliği de çok seviyordu. Basketbolda pek başarılı olmadığını fark edince tenis raketini eline aldı ve ilk antrenörü onudaki yeteneği keşfetti.
Kendi isteğiyle tenise başlayan Zeynep Dönmez, takım sporlarına nazaran daha sağlam mental özelliklere sahip olmanız gereken tenise böylelikle adım atmış oldu.
Tutkuyla bağlı olduğu sporda mental gücün her şeyden daha önemli olduğunu düşünüyor milli sporcumuz. Bu yüzden destek alıyor çünkü kortta tek başına olduğunda sadece kendisine güvenmesi gerekiyor.
15 yaşında Özbekistan'da ilk zaferini aldığında tarihler 2017 yılını gösteriyordu.
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İlk profesyonel turnuvasını 17 yaşında kazanan başarılı sporcu, final maçı için "Çok stresliydi" diyor.
O turnuvada neredeyse ilk turdan eleniyormuş Zeynep Dönmez. 5-0 geriden maçı çevirerek bir üst tura çıkmayı başarmış.
Club Megasaray Cup Series'te Antalya'da ilk şampiyonluğunu kazanmasının kendisi için çok özel olduğunu söylüyor.
Sıkı bir antrenman programında olan başarılı tenişçimiz, dinlenme günlerinde bile güne meditasyonla başlıyor. Maç içerisinde sinirlendiğinde maçtan önce yazdığı yazıları okuyarak sakinleşiyor.
Zeynep Sönmez, şu anda Türk kadın tenisinin zirvesinde yer alıyor. İlk kez grand slam turnuvasında ana tabloya girmek için son bir adımı kaldı.
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Başarılarının devamını diliyoruz Zeynep!
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