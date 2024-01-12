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Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweet'ler

Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweet'ler

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
12.01.2024 - 16:23

Bakalım bu hafta Twitter'da kimler timeline'ı spor tweetleriyle şenlendirmiş.

Hazırsanız başlıyoruz🚀

Geçtiğimiz hafta neler olmuş unuttuysan👇

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1.

1.
twitter.com

2. No no no no.

2. No no no no.
twitter.com

3. Böyle bir sahne neden yaşanmadı?

3. Böyle bir sahne neden yaşanmadı?
twitter.com

4. Biz bitmişiz.

4. Biz bitmişiz.
twitter.com

5. Sahiden Icardi nerede?

5. Sahiden Icardi nerede?
twitter.com
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6. Kerem Demirbay'ın eşinin paylaşımı. "Helal olsun sana dayıııı"

6. Kerem Demirbay'ın eşinin paylaşımı. "Helal olsun sana dayıııı"
twitter.com

7. Fenerbahçe karşısında 7-1 yenilirken son dakikada gol atan Guilherme

7. Fenerbahçe karşısında 7-1 yenilirken son dakikada gol atan Guilherme
twitter.com

8. Takım arıyormuş.

8. Takım arıyormuş.
twitter.com

9. Bu çocuğa kral demeyelim de ne diyelim?

9. Bu çocuğa kral demeyelim de ne diyelim?
twitter.com

10. Kızlar ne ister sorusunun cevabı.

10. Kızlar ne ister sorusunun cevabı.
twitter.com
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11. Suudi Arabistan'da kupa almaya giderken Arda Güler.

11. Suudi Arabistan'da kupa almaya giderken Arda Güler.
twitter.com

12. Canın sağ olsun...

12. Canın sağ olsun...
twitter.com

13. Muhteşem isim kombinasyonu nedir👇

13. Muhteşem isim kombinasyonu nedir👇
twitter.com

14. Hmm...

14. Hmm...
twitter.com

15. Formayı kaptırınca Tadic.

15. Formayı kaptırınca Tadic.
twitter.com
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Haftaya görüşürüzzz👋

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