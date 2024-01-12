Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweet'ler
Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweet'ler
Bakalım bu hafta Twitter'da kimler timeline'ı spor tweetleriyle şenlendirmiş.
Hazırsanız başlıyoruz🚀
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1.
2. No no no no.
3. Böyle bir sahne neden yaşanmadı?
4. Biz bitmişiz.
5. Sahiden Icardi nerede?
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6. Kerem Demirbay'ın eşinin paylaşımı. "Helal olsun sana dayıııı"
7. Fenerbahçe karşısında 7-1 yenilirken son dakikada gol atan Guilherme
8. Takım arıyormuş.
9. Bu çocuğa kral demeyelim de ne diyelim?
10. Kızlar ne ister sorusunun cevabı.
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11. Suudi Arabistan'da kupa almaya giderken Arda Güler.
12. Canın sağ olsun...
13. Muhteşem isim kombinasyonu nedir👇
14. Hmm...
15. Formayı kaptırınca Tadic.
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Haftaya görüşürüzzz👋
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