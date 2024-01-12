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Galatasaray Sivas Deplasmanında Top Koştururken 'Eşiyle Tatile Doyamayan' Icardi Taraftarın Diline Düştü

Galatasaray Sivas Deplasmanında Top Koştururken 'Eşiyle Tatile Doyamayan' Icardi Taraftarın Diline Düştü

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
12.01.2024 - 16:52

Mauro Icardi, Galatasaray'ın yıldız isimlerinden birisi. Ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle maçlarda yer almaması, artık taraftarın canını sıkmaya başladı. Son olarak Galatasaray, Sivas deplasmanında top koştururken eşi Wanda Nara ile tatil pozlarını paylaşan Icardi, taraftarın diline düştü.

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Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, Galatasaray'ın yıldız isimlerinden bir tanesi.

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, Galatasaray'ın yıldız isimlerinden bir tanesi.

Galatasaray'ın sezon başında bonservisini aldığı Icardi, bugüne kadar birçok başarıya imza attı. Geçtiğimiz sezonda takımını şampiyonluğa taşıyan yıldız isim, son zamanlarda ise yaşadığı sakatlıkta gündemde.

Başarılı futbolcu Icardi, özel hayatıyla da gündemimizden düşmüyor desek yeridir.

Başarılı futbolcu Icardi, özel hayatıyla da gündemimizden düşmüyor desek yeridir.

Eşi Wanda Nara ile uzun süredir birlikte olan Icardi, 'aşk adam' diye bile anılıyor. Her ne kadar zaman zamana ayrılık iddiaları gündemimize gelse de, ünlü çiftin aşkı dolu dizgin devam ediyor.

Fakat gelin görün ki Galatasaray taraftarı, bu aralar Mauro Icardi'ye kızgın.

Fakat gelin görün ki Galatasaray taraftarı, bu aralar Mauro Icardi'ye kızgın.

Sebebi ise sakatlığı nedeniyle maçlarda forma giymeyen Icardi'nin eşi Wanda Nara ile tatilde olması.

Özellikle de Galatasaray'ın Sivas deplasmanında oynayacak olması, maçta gelen beraberlik, taraftarları bir hayli kızdırdı.

Özellikle de Galatasaray'ın Sivas deplasmanında oynayacak olması, maçta gelen beraberlik, taraftarları bir hayli kızdırdı.

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