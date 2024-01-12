Galatasaray Sivas Deplasmanında Top Koştururken 'Eşiyle Tatile Doyamayan' Icardi Taraftarın Diline Düştü
Galatasaray Sivas Deplasmanında Top Koştururken 'Eşiyle Tatile Doyamayan' Icardi Taraftarın Diline Düştü
Mauro Icardi, Galatasaray'ın yıldız isimlerinden birisi. Ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle maçlarda yer almaması, artık taraftarın canını sıkmaya başladı. Son olarak Galatasaray, Sivas deplasmanında top koştururken eşi Wanda Nara ile tatil pozlarını paylaşan Icardi, taraftarın diline düştü.
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Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, Galatasaray'ın yıldız isimlerinden bir tanesi.
Başarılı futbolcu Icardi, özel hayatıyla da gündemimizden düşmüyor desek yeridir.
Fakat gelin görün ki Galatasaray taraftarı, bu aralar Mauro Icardi'ye kızgın.
Özellikle de Galatasaray'ın Sivas deplasmanında oynayacak olması, maçta gelen beraberlik, taraftarları bir hayli kızdırdı.
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