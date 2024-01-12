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İsmi Kaderi Olanlardan Final Haftasında Gelen Beyin Yetmezliğine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

İsmi Kaderi Olanlardan Final Haftasında Gelen Beyin Yetmezliğine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
12.01.2024 - 18:46

Hem cuma gününün tutan tweetlerine bakalım. Hem de hafta sonuna mizahla girelim.

İyi eğlenceler 🚀

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Başlıyoruz!

Başlıyoruz!
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Arada oluyor böyle.

Arada oluyor böyle.
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Doğrusunu yapmış.

Doğrusunu yapmış.
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Yaprak Dökümü izleyenler bilir.

Yaprak Dökümü izleyenler bilir.
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👇

👇
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👇

👇
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Samsunlu Bilzerian

Şöyle bir tespit varmış.

Boğaziçili çocuk ODTÜlü kız aşkı

Boğaziçili çocuk ODTÜlü kız aşkı
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Versay Sarayı'na dalan Fransızlar:

Versay Sarayı'na dalan Fransızlar:
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Ne oldum dememek lazım.

Ne oldum dememek lazım.
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Yazık ama...

Yazık ama...
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Talihsiz bir kategori...

Talihsiz bir kategori...
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Selena da sosyal medya orucuna girmişti.

Selena da sosyal medya orucuna girmişti.
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O zaman aralığı asla tutturulamıyor.

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Görüşmek üzere 👋

Görüşmek üzere 👋
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