İsmi Kaderi Olanlardan Final Haftasında Gelen Beyin Yetmezliğine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
İsmi Kaderi Olanlardan Final Haftasında Gelen Beyin Yetmezliğine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Hem cuma gününün tutan tweetlerine bakalım. Hem de hafta sonuna mizahla girelim.
İyi eğlenceler 🚀
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Başlıyoruz!
Arada oluyor böyle.
Doğrusunu yapmış.
Yaprak Dökümü izleyenler bilir.
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Boğaziçili çocuk ODTÜlü kız aşkı
Versay Sarayı'na dalan Fransızlar:
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Ne oldum dememek lazım.
Yazık ama...
Talihsiz bir kategori...
Selena da sosyal medya orucuna girmişti.
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Görüşmek üzere 👋
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