Dışarı Çıkmak İsteyen Sevgilisine Ağza Alınmayacak Sözler Sarf Eden Erkeği Görünce Kan Beyninize Sıçrayacak!
Dışarı Çıkmak İsteyen Sevgilisine Ağza Alınmayacak Sözler Sarf Eden Erkeği Görünce Kan Beyninize Sıçrayacak!
İpek isimli Twitter/X kullanıcısı, erkek arkadaşıyla olan konuşmalarını paylaştı. Konuşmalarda sevgilisinin, dışarı çıkmak istediği için kendisine ettiği hakaret ve küfürleri gören sosyal medya kullanıcıları ise büyük tepki gösterdi.
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İlişkilerimizde bazen tartışmalar yaşayabiliyoruz... Ki bilirsiniz bu tartışmalar bir ilişkinin tuzu biberi olabiliyor. Tabii ki sınır aşılmadığı sürece!
Bazı kullanıcılar da özellikle WhatsApp üzerinde girdikleri tartışmaları sosyal medya hesaplarında paylaşıyorlar.
Çoğu zaman komik ve espri içeren tartışmaları gördükçe yüzümüz gülmüyor değil. Ama bazıları var ki okudukça kan beynimize sıçrıyor!
Bunlardan birisi de İpek isimli Twitter kullanıcısının başına geldi.
Paylaşılan ekran fotoğraflarında çift, İpek'in dışarı çıkmak istemesi üzerine tartışmaya başlıyor.
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Ağza alınmayacak hakaret ve küfürler eden kişi, yazdıklarıyla sinirlerimizle oynadı!
Ve bardağı taşıran son nokta...
Twitter kullanıcıları bu yazışmalar karşısında adeta şok olmuştu!
Aynısını yaşayanlar olarak Sude'nin kim olduğunu ve o konuşmanın ne anlama geldiğini çok iyi anladık...
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Valla ne diyelim bilemedik, yapmayın böyle kızlar. 😢
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