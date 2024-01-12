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Dışarı Çıkmak İsteyen Sevgilisine Ağza Alınmayacak Sözler Sarf Eden Erkeği Görünce Kan Beyninize Sıçrayacak!

Dışarı Çıkmak İsteyen Sevgilisine Ağza Alınmayacak Sözler Sarf Eden Erkeği Görünce Kan Beyninize Sıçrayacak!

Zeynep Deniz Güler
Zeynep Deniz Güler - Onedio Editörü
12.01.2024 - 20:41

İpek isimli Twitter/X kullanıcısı, erkek arkadaşıyla olan konuşmalarını paylaştı. Konuşmalarda sevgilisinin, dışarı çıkmak istediği için kendisine ettiği hakaret ve küfürleri gören sosyal medya kullanıcıları ise büyük tepki gösterdi.

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İlişkilerimizde bazen tartışmalar yaşayabiliyoruz... Ki bilirsiniz bu tartışmalar bir ilişkinin tuzu biberi olabiliyor. Tabii ki sınır aşılmadığı sürece!

İlişkilerimizde bazen tartışmalar yaşayabiliyoruz... Ki bilirsiniz bu tartışmalar bir ilişkinin tuzu biberi olabiliyor. Tabii ki sınır aşılmadığı sürece!

Bazı kullanıcılar da özellikle WhatsApp üzerinde girdikleri tartışmaları sosyal medya hesaplarında paylaşıyorlar.

Bazı kullanıcılar da özellikle WhatsApp üzerinde girdikleri tartışmaları sosyal medya hesaplarında paylaşıyorlar.

Çoğu zaman komik ve espri içeren tartışmaları gördükçe yüzümüz gülmüyor değil. Ama bazıları var ki okudukça kan beynimize sıçrıyor!

Çoğu zaman komik ve espri içeren tartışmaları gördükçe yüzümüz gülmüyor değil. Ama bazıları var ki okudukça kan beynimize sıçrıyor!

Bunlardan birisi de İpek isimli Twitter kullanıcısının başına geldi.

Bunlardan birisi de İpek isimli Twitter kullanıcısının başına geldi.
twitter.com

Paylaşılan ekran fotoğraflarında çift, İpek'in dışarı çıkmak istemesi üzerine tartışmaya başlıyor.

Paylaşılan ekran fotoğraflarında çift, İpek'in dışarı çıkmak istemesi üzerine tartışmaya başlıyor.
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Ağza alınmayacak hakaret ve küfürler eden kişi, yazdıklarıyla sinirlerimizle oynadı!

Ağza alınmayacak hakaret ve küfürler eden kişi, yazdıklarıyla sinirlerimizle oynadı!

Ve bardağı taşıran son nokta...

Ve bardağı taşıran son nokta...

Twitter kullanıcıları bu yazışmalar karşısında adeta şok olmuştu!

Twitter kullanıcıları bu yazışmalar karşısında adeta şok olmuştu!
twitter.com

Aynısını yaşayanlar olarak Sude'nin kim olduğunu ve o konuşmanın ne anlama geldiğini çok iyi anladık...

Aynısını yaşayanlar olarak Sude'nin kim olduğunu ve o konuşmanın ne anlama geldiğini çok iyi anladık...
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com

Valla ne diyelim bilemedik, yapmayın böyle kızlar. 😢

Valla ne diyelim bilemedik, yapmayın böyle kızlar. 😢
twitter.com

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Yorumu size bırakıyoruz...
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