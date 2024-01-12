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FIFA'dan 7 Süper Lig Kulübüne Transfer Yasağı

FIFA'dan 7 Süper Lig Kulübüne Transfer Yasağı

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
12.01.2024 - 21:13

FIFA, Trendyol Süper Lig'de mücadele eden 7 takıma transfer yasağı getirdi.

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FIFA'dan yapılan açıklamada, "Şeffaflığı teşvik etme çabaları doğrultusunda, tescil yasağına tabi kulüpleri listeleyen dijital bir uygulama" başlatıldığı kaydedildi.

FIFA'dan yapılan açıklamada, "Şeffaflığı teşvik etme çabaları doğrultusunda, tescil yasağına tabi kulüpleri listeleyen dijital bir uygulama" başlatıldığı kaydedildi.

Yukatel Adana Demirspor, Bitexen Antalyaspor, Corendon Alanyaspor, Atakaş Hatayspor, MKE Ankaragücü, Mondihome Kayserispor'a 3'er yıl transfer yasağı getirildi.

Yukatel Adana Demirspor, Bitexen Antalyaspor, Corendon Alanyaspor, Atakaş Hatayspor, MKE Ankaragücü, Mondihome Kayserispor'a 3'er yıl transfer yasağı getirildi.

Yılport Samsunspor'a ise 2 dönem transfer yasağı getirildi.

Yılport Samsunspor'a ise 2 dönem transfer yasağı getirildi.

Açıklamaya göre, transfer yasağı getirilen diğer takımlar şunlar:

Açıklamaya göre, transfer yasağı getirilen diğer takımlar şunlar:

Adanaspor, Akhisarspor, Alg Spor, Altay, Bursaspor, Denizlispor, Elazığspor, Erzurumspor, Giresunspor, Kardemir Karabükspor, Kayseri Erciyesspor, Manisaspor, Mersin Talimyurdu Spor Kulübü, Tuzlaspor, Ümraniyespor, Yeni Malatyaspor.

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Kerem İpek

Fifa bu takimlari nerden biliyor aq

The_Green berets

Katar'a dünya kupasını rüşvetle veren adamlar şeffaflıktan bahsediyor