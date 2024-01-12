FIFA'dan 7 Süper Lig Kulübüne Transfer Yasağı
FIFA'dan 7 Süper Lig Kulübüne Transfer Yasağı
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FIFA'dan yapılan açıklamada, "Şeffaflığı teşvik etme çabaları doğrultusunda, tescil yasağına tabi kulüpleri listeleyen dijital bir uygulama" başlatıldığı kaydedildi.
Yukatel Adana Demirspor, Bitexen Antalyaspor, Corendon Alanyaspor, Atakaş Hatayspor, MKE Ankaragücü, Mondihome Kayserispor'a 3'er yıl transfer yasağı getirildi.
Yılport Samsunspor'a ise 2 dönem transfer yasağı getirildi.
Açıklamaya göre, transfer yasağı getirilen diğer takımlar şunlar:
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Fifa bu takimlari nerden biliyor aq
Katar'a dünya kupasını rüşvetle veren adamlar şeffaflıktan bahsediyor