Fenerbahçe, Milan'da Forma Giyen Rade Krunic'in Transferini Açıkladı

Fenerbahçe ara transfer dönemi hızlı giriş yaptı. Sarı lacivertliler, Leonardo Bonucci Transferinden sonra Rade Krunic'in transferi için Milan'la anlaşmaya varıldığını ve Krunic'in sağlık kontrolleri için İstanbul'a geleceğini açıkladı.

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