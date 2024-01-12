Fenerbahçe, Milan'da Forma Giyen Rade Krunic'in Transferini Açıkladı
Fenerbahçe, Milan'da Forma Giyen Rade Krunic'in Transferini Açıkladı
Fenerbahçe ara transfer dönemi hızlı giriş yaptı. Sarı lacivertliler, Leonardo Bonucci Transferinden sonra Rade Krunic'in transferi için Milan'la anlaşmaya varıldığını ve Krunic'in sağlık kontrolleri için İstanbul'a geleceğini açıkladı.
AYRINTILAR GELECEK…
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Ara transfer dönemine Bonucci transferi ile hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe bir yıldız futbolcuyu daha kadrosuna kattı.
Sarı lacivertli takım, Milan’da forma giyen Rade Krunic ile anlaşma sağlandığını duyurdu.
Transfer ile ilgili Fenerbahçe Kulübü’nden şu açıklama yapıldı:
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