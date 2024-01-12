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Fenerbahçe, Milan'da Forma Giyen Rade Krunic'in Transferini Açıkladı

Fenerbahçe, Milan'da Forma Giyen Rade Krunic'in Transferini Açıkladı

Fenerbahçe
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
12.01.2024 - 14:56 Son Güncelleme: 12.01.2024 - 15:20

Fenerbahçe ara transfer dönemi hızlı giriş yaptı. Sarı lacivertliler, Leonardo Bonucci Transferinden sonra Rade Krunic'in transferi için Milan'la anlaşmaya varıldığını ve Krunic'in sağlık kontrolleri için İstanbul'a geleceğini açıkladı.

AYRINTILAR GELECEK… 

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Ara transfer dönemine Bonucci transferi ile hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe bir yıldız futbolcuyu daha kadrosuna kattı.

Ara transfer dönemine Bonucci transferi ile hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe bir yıldız futbolcuyu daha kadrosuna kattı.

Sarı lacivertli takım, Milan’da forma giyen Rade Krunic ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Sarı lacivertli takım, Milan’da forma giyen Rade Krunic ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Transfer ile ilgili Fenerbahçe Kulübü’nden şu açıklama yapıldı:

Transfer ile ilgili Fenerbahçe Kulübü’nden şu açıklama yapıldı:

Transfer Bilgilendirme

Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdüren kulübümüz; orta saha oyuncusu Rade Krunic ve kulübü AC Milan ile prensip anlaşmasına varmıştır.

Futbolcu sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için bugün İstanbul’a gelecektir. 

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Fenerbahçe Spor Kulübü

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