Kırklareli'de Öğretmen Heimlich Manevrası Kullanarak Öğrencinin Hayatını Kurtardı
Kırklareli'de Öğretmen Heimlich Manevrası Kullanarak Öğrencinin Hayatını Kurtardı
Kırklareli'de bir ortaokulda İngilizce öğretmeni Rezzan Çelik, Heimlich manevrası uygulayarak bir öğrenciyi kurtardı.
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan bir okulda, öğretmen Heimlich manevrasıyla bir öğrencinin hayatını kurtardı.
Emrullah Efendi Ortaokulu'nda 7. sınıfta okuyan bir öğrenci yediği bir yiyeceğin nefes borusuna kaçmasıyla nefes alamamaya başladı. Bu durumu fark eden öğrenciler koridorda bulunan İngilizce öğretmeni Rezzan Çelik'e haber verdi.
Çelik, öğrencinin Heimlich manevrası ile nefes almasını sağladı. Bu anlar okulun güvenlik kamerasına yansıdı.
Okulun güvenlik kamerasına yansıyan anlar👇
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