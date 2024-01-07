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Kırklareli'de Öğretmen Heimlich Manevrası Kullanarak Öğrencinin Hayatını Kurtardı

Kırklareli'de Öğretmen Heimlich Manevrası Kullanarak Öğrencinin Hayatını Kurtardı

Eylül Sezer
Eylül Sezer - Onedio Üyesi
07.01.2024 - 15:05

Kırklareli'de bir ortaokulda İngilizce öğretmeni Rezzan Çelik, Heimlich manevrası uygulayarak bir öğrenciyi kurtardı.

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan bir okulda, öğretmen Heimlich manevrasıyla bir öğrencinin hayatını kurtardı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan bir okulda, öğretmen Heimlich manevrasıyla bir öğrencinin hayatını kurtardı.

Emrullah Efendi Ortaokulu'nda 7. sınıfta okuyan bir öğrenci yediği bir yiyeceğin nefes borusuna kaçmasıyla nefes alamamaya başladı. Bu durumu fark eden öğrenciler koridorda bulunan İngilizce öğretmeni Rezzan Çelik'e haber verdi.

Emrullah Efendi Ortaokulu'nda 7. sınıfta okuyan bir öğrenci yediği bir yiyeceğin nefes borusuna kaçmasıyla nefes alamamaya başladı. Bu durumu fark eden öğrenciler koridorda bulunan İngilizce öğretmeni Rezzan Çelik'e haber verdi.

Çelik, öğrencinin Heimlich manevrası ile nefes almasını sağladı. Bu anlar okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

Çelik, öğrencinin Heimlich manevrası ile nefes almasını sağladı. Bu anlar okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

Okulun güvenlik kamerasına yansıyan anlar👇

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