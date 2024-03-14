Kimyasal Variline Düşen Kedi Kentte Panik Yarattı! 'Başıboş Dolaşıyor, Lütfen Ona Dokunmayın'

Fıçı içindeki kimyevi maddenin 'dokunulduğunda ya da solunduğunda döküntü ve iltihaba yol açabilen ve kansere kadar gidebilen' rahatsızlıklara neden olduğu aktarıldı.

Fukuyama Belediyesi, açıklamasında, 'kimyevi fıçıya düştükten sonra şehir içinde başıboş dolaştığından' şüphelenilen kediyi bulmak amacıyla devriyeleri artırdıklarını bildirdi.

Kedinin, aramalara rağmen yerinin belirlenemediğini kaydeden belediye, kedinin görülmesi halinde 'yaklaşılmaması ve dokunulmaması uyarısında' bulundu.

Uyarıda, 'Anormal görünen bir kedi bulursanız, lütfen ona dokunmayın ve belediyeye ya da polise başvurun. Eğer ona dokunursanız, onu bol suyla yıkayın.' ifadeleri kullanıldı.