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Kesinlikle Yüksek Görüntü Kalitesiyle İzlemeniz Gereken Görsel Açısından Aşmış 12 Film

etiket Kesinlikle Yüksek Görüntü Kalitesiyle İzlemeniz Gereken Görsel Açısından Aşmış 12 Film

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
14.06.2024 - 15:06

Görsel sunumları ile filmler sizi kendi evrenine davet eder. Bu sunumların kaliteli olmasıyla birlikte daveti kabul eder ve evrenin içerisine girersiniz. Sanki filmde yer alan bir karakter gibi hissederek izlemenin keyfine varırsınız. Duygularınızın canlanır, etkilenmeniz üst düzeyde olur. Gelin beraber yüksek kalite ile izleyip görselliği ile sizi büyüleyecek filmlere bakalım!

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1. Avatar Serisi

Yapım yılı: 2009 / 2022

IMDB: 7.9 / 7.5

Dünya'nın doğal kaynakları tükenince bilim insanları Pandora uydusunu keşfeder. Doğa ile uyum içerisinde yaşayan mavi tenli ve insansı görünümleri olan Na'vi halkının yer aldığı Pandora'ya sinirsel bir bağlantı yoluyla gidilir. İnsanlar ve Na'vi halkı arasında gerilim gerçekleşir ve birtakım sorunlar yaşanır. Aşk, nefret, rekabet, korku gibi birçok duygunun yansıtıldığı bu film görsel açıdan büyüleyici sahnelere sahip. Doğanın güzelliği ve mavi tonunun vurgusu yüksek kaliteli izleme ile sizi bu evrenin içerisine çeker.

2. Coco

Yapım yılı: 2017

IMDB: 8.4

Meksika'nın kültüründe yer alan Ölüler Günü anlatılan bu animasyon filminde ana kahramanımız 12 yaşındaki Miguel yanlışlıkla ölüler ülkesine gider. Burada büyük-büyük babasını bulup canlı olan ailesine geri götürmek ister. Yaşanan macera dolu anlarda çalan şarkılar ve rengarenk ambiyanslar sayesinde heyecanınız hiç dinmeden izlersiniz. Renk coşkusunun yaşandığı Coco'yu izlerken yüksek kaliteli olduğuna dikkat edin!

3. Dune Serisi

Yapım yılı: 2021 / 2024

IMDB: 8.0 / 8.6

Atreides karakteri kaderini gerçekleştirmek adına bir yolculuğa çıkar. Evrenin en tehlikeli gezegene gitmesi ve halkını korumalıdır. Dune Gezegeni'ninde bulunan kaynaklar adına çatışmalar yaşanır. Ne olacağını merak ederek izlediğiniz bu filmlerin görsel sunumlarının sizi etkileyebilmesi için yüksek kalitede izlemenizi öneririz.

4. Dunkirk

Yapım yılı: 2017

IMDB: 7.8

Gerçek bir hikayeden uyarlanan Dunkirk 2.Dünya Savaşı zamanında geçiyor. Fransa Alman ordusu tarafından kuşatılır. Amaç Fransa ordusunu ortadan kaldırmaktır. Görsel açıdan savaş alanını mükemmel bir şekilde yansıtan bu filmi izlerken duygularınıza hakim olamayacaksınız.

5. Fantastic Mr. Fox

Yapım yılı: 2009

IMDB: 7.9

Fox ailesini geçindirmek adına her akşam hırsızlık yapar. Çiftlikte yer alan üç zengin adam bu durumdan rahatsız olur, öfkelenir. Böylece meydan okumalar, kaçmalar, açıklamalar başlar... Wes Anderson'un yazıp yönettiği bu filmi izlerken birtakım sorular soracaksınız, sorgulamaya itileceksiniz. Renkleriyle sizi sizden alacağına eminim.

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6. Gravity

Yapım yılı: 2013

IMDB: 7.7

Uzay boşluğunda yalnız kaşan iki bilim insanını anlatan bu filmi izlerken tüyleriniz diken diken olacak. Dünya ile iletişimi kopmuş ve uzayın karanlığında baş başa kalmış iki insanın paniğini ve korkusunu görüyorsunuz. Yüksek kaliteli bir şekilde izlerseniz siz de uzayda kaybolur ve yaşanan duygulara eşlik edebilirsiniz.

7. Life of Pi

Yapım yılı: 2012

IMDB: 7.9

Bir geminin batması ile birlikte filikada yaralı bir zebra, orangutan, sırtlan ve bir bengal kaplanı bir arada kalır. Okyanusun ortasında hayatta kalma mücadelesini anlatan Pi'nin Yaşamı'nda zekasını kullanarak hayatta kalan bir insanla karşı karşıyasınız. Sizi sorgulamaya itecek bu film aynı zamanda görsel olarak sizi etkileyecek.

8. Ratatouille

Yapım yılı: 2007

IMDB: 8.1

Yetenekleri olan bir fare ile yemek yapmaktan anlamayan bir insan karşılaşır. Paris'te ünlü bir yerde birlikte çalışmaya başlayarak lezzetli yemekler ortaya koyarlar. Tabi farenin bulunması... derken bir çok olay yaşanır. Duyguların aktarımı sırasında kullanılan farklı renkler ve efektler görsel açıdan etkilenmenizi sağlayacak ve sizi ekrana kilitleyecek.

9. Roma

Yapım yılı: 2018

IMDB: 7.7

1960 ve 1970'lerde yaşayan bir insanın çevresinde yaşanan olayları aktarıyor. Meksika'daki Roma mahallesinde geçen hikaye bireysel, sosyal ve politik çekişmeleri seyirciye sunuyor. Siyah beyaz olan bu filmin yüksek kalitede izlenmesi sizi derinden etkileyecek. Yaşanan olaylar size nüfuz edecek.

10. The Ring

Yapım yılı: 2002

IMDB: 7.1

İnsanlar bir kaset seyrediyor ve yedi gün sonra öleceklerine dair bir mesaj alıyorlar. Gerçekten ölümler gerçekleşiyor ve nasıl olduğuna dair bir açıklama yapılamıyor. Bunun üzerine tuhaf olayları çözmek adına Rachel adım atıyor. Hepimizin bildiği bu efsane korku filminin yüksek kalitede izlenmesi etkilenme oranınızı arttırır. Ekrandan çıkan uzun saçlı bir kadın görebilirsiniz...

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11. Spirited Away

Yapım yılı: 2001

IMDB: 8.6

Miyazaki'nin muazzam animelerinden biri olan Spirited Away'de bir aile bilmedikleri bir yere gider. Ana karakter olan Chihiro bir anda kendini farklı yapıdaki ruhların arasında bulur. Ne yapacağını bilemez halde ortada dolanırken yardımına Haku gelir. Hayaletlerin kaldığı bir otelde geçen macerayı izlerken görsel açıdan sizi tatmin edeceğine eminim.

12. The Grand Budapest Hotel

Yapım yılı: 2014

IMDB: 8.1

İki savaş arasında ünlü bir otel olan Avrupa otelinde yer alan kapı görevlisi ve lobi görevlisi arasındaki ilişki aktarılıyor. Sadece bu ilişki ile sınırlı kalmıyor ve esrarengiz bir ölüme de değiniyor. Soft renklerle sizi rahatlatacak ama aynı zamanda merakınızı dinç tutacak bu filmi kesinlikle izlemelisiniz.

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