Kerem Bürsin'in Yeni Filmi 'Mavi Mağara' Sete Çıkmaya Hazırlanıyor! Peki Filmin Kadın Yıldızı Kim Olacak?

Son olarak 'Ya Çok Seversen' dizisinde rol alan Kerem Bürsin'in yeni projesi merakla bekleniyor. Dünyanın pek çok yerinde geniş bir hayran kitlesine sahip olan Bürsin, kendi yazdığı filmde başrol olmaya hazırlanıyor! Ay sonunda sete çıkması planlanan dizinin kadın başrolü hakkında çıkan iddialar ise sinema severleri heyecanlandıracak gibi görünüyor.

İşte, detaylar...