Kerem Bürsin'in Yeni Filmi 'Mavi Mağara' Sete Çıkmaya Hazırlanıyor! Peki Filmin Kadın Yıldızı Kim Olacak?
Kerem Bürsin'in Yeni Filmi 'Mavi Mağara' Sete Çıkmaya Hazırlanıyor! Peki Filmin Kadın Yıldızı Kim Olacak?
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
Son olarak 'Ya Çok Seversen' dizisinde rol alan Kerem Bürsin'in yeni projesi merakla bekleniyor. Dünyanın pek çok yerinde geniş bir hayran kitlesine sahip olan Bürsin, kendi yazdığı filmde başrol olmaya hazırlanıyor! Ay sonunda sete çıkması planlanan dizinin kadın başrolü hakkında çıkan iddialar ise sinema severleri heyecanlandıracak gibi görünüyor.
İşte, detaylar...
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2013 yılında 'Güneşi Beklerken' adlı diziyle Türk televizyonlarında adından söz ettirmeye başlayan yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin, son olarak 'Sen Çal Kapımı' ve 'Ya Çok Seversen' dizilerinde rol aldı.
Geçtiğimiz yıl Ay yapım ile özel bir anlaşma yapan yetenekli ve genç oyuncu Kerem Bürsin'in yeni projesi ise merak ediliyor!
Dünyanın pek çok yerinde geniş bir hayran kitlesine sahip olan Kerem Bürsin'in yeni projesi 'Mavi Mağara' kod isimli bir fim olacak!
Kerem Bürsin'in merakla beklenen 'Mavi Mağara' filmi, aynı zamanda genç oyuncunun kaleminden çıkıyor.
Aşk ve dram konulu film ay sonunda sete çıkmaya hazırlanırken, Mavi Mağara'nın kadın başrolü de belli oldu!
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Vatanım Sensin, Vuslat, Gelsin Hayat Bildiği Gibi ve Ne Gemiler Yaktım gibi başarılı yapımlarda rol alan Devrim Özkan'ın da tıpkı Kerem Bürsin gibi Ay Yapım ile 4 yıllık bir anlaşma imzaladığı biliniyor.
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