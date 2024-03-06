Kendinizce Aylık Bütçenizi Ayarlamak İçin Yapabileceğiniz 9 Yöntem
Kendinizce Aylık Bütçenizi Ayarlamak İçin Yapabileceğiniz 9 Yöntem
Bütçe hesabı yapmak her zaman zordur ama günümüzün hızlı değişen atmosferinde gün geçtikçe çok daha da zor olmaya başladı. Uzun zamanlı bütçe hesaplamaksa daha da zor. Bu yüzden en sağlıklısı aylık bütçe hesabı yapmak diyebiliriz. Bütçenizi ayarlarken de birkaç pratik yönteme ihtiyaç duyabilirsiniz.
Gelin nasıl yöntemler ile bütçemize ayar çekebiliriz bir göz atalım!
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1. Harcamalarınızı çalışma saatinize bölün.
2. Büyük satın alımlarda acele etmeyin, kendinize düşünmek için zaman bırakın.
3. Asla sahip olduğunuzdan fazlasını harcamayın.
4. Kredi kartı limitinizi düşürün ve buna sadık kalın.
5. Harcama yapmamak için kendinize ve çevrenize meydan okuyun.
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6. Uygulamalara belli bir süre abone olmayı bırakın.
7. Yiyeceklerinizi planlayarak alın.
8. Önce kendinize ödeme yapın.
9. Alışveriş yaparken biraz daha vakit harcayarak markaları karşılaştırın.
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