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Kendinizce Aylık Bütçenizi Ayarlamak İçin Yapabileceğiniz 9 Yöntem

etiket Kendinizce Aylık Bütçenizi Ayarlamak İçin Yapabileceğiniz 9 Yöntem

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
06.03.2024 - 18:04

Bütçe hesabı yapmak her zaman zordur ama günümüzün hızlı değişen atmosferinde gün geçtikçe çok daha da zor olmaya başladı. Uzun zamanlı bütçe hesaplamaksa daha da zor. Bu yüzden en sağlıklısı aylık bütçe hesabı yapmak diyebiliriz. Bütçenizi ayarlarken de birkaç pratik yönteme ihtiyaç duyabilirsiniz. 

Gelin nasıl yöntemler ile bütçemize ayar çekebiliriz bir göz atalım!

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1. Harcamalarınızı çalışma saatinize bölün.

1. Harcamalarınızı çalışma saatinize bölün.

Para kazanmak için çok çalışırsınız. Ancak nadiren para harcarken insanlar onu üretmek için harcanan zamana bağlarlar. Daha basit söylemek gerekirse hızlı satın alımlar yapmayın önce bu eşyaların size maliyeti olan emeği düşünün. Böylece onların değerini yeni bir açıdan görebilirsiniz. Bunu yapmak için saat başına ne kadar para kazandığınızı hesaplayın. Daha sonra bir şey satın alırken bunun size kaç saatlik işçiliğe mal olacağını hesaplayın. Yani bir eşya veya herhangi ekstra bir şey satın alırken para değil size harcattığı zamana bakın.

2. Büyük satın alımlarda acele etmeyin, kendinize düşünmek için zaman bırakın.

2. Büyük satın alımlarda acele etmeyin, kendinize düşünmek için zaman bırakın.

Acil ihtiyacınız olan bir şey değilse, düşünmek için bir hafta ayırın. Bu satın alma işlemi bütçenizi zorlayacak bir ödeme planıysa (araba kredisi gibi) acele etmeyin. Eğer bir haftadan sonra onu unutursanız, bu aslında ona ihtiyacınız olmadığının oldukça iyi bir göstergesidir.

3. Asla sahip olduğunuzdan fazlasını harcamayın.

3. Asla sahip olduğunuzdan fazlasını harcamayın.

Borca girmek, içinden çıkılması zor bir kısır döngü olabilir. İstediğiniz bir şeyi karşılayamıyorsanız onu bir sonraki haftaya erteleyin. Tatile gitmek istiyorsanız plan yapın. Bütçenizi sarsmaması için düzenli olarak tasarruf edin.

4. Kredi kartı limitinizi düşürün ve buna sadık kalın.

4. Kredi kartı limitinizi düşürün ve buna sadık kalın.

Yüksek limitli kredi kartlarının doldurulması kolay, ödenmesi ise zordur. Daha düşük bir kredi limiti tutun ve daha sık ödeyin, böylece asla borç tuzağına düşmezsiniz. Tek seferde ödeyebileceğiniz bir limite bağlı kalmak iyi bir temel kuraldır. Bu sayede kredinizi sağlıklı bir şekilde oluştururken, alışverişlerinizi minimum faizle veya sıfır faizle karşılayabilirsiniz.

5. Harcama yapmamak için kendinize ve çevrenize meydan okuyun.

5. Harcama yapmamak için kendinize ve çevrenize meydan okuyun.

Bir hafta, bir ay, hatta bir yıl boyunca harcama yapmama mücadelesi verebilirsiniz. Zor görünebilir ancak iyi bir sistem oturtursanız harcama alışkanlıklarınızı ortadan kaldırmanın ve para konusunda zihniyetinizi değiştirebilirsiniz.

Neyin zorunluluk olarak nitelendirildiğini ve ne kadar süre devam edeceğinizi yazılı olarak belirleyerek harcama yapmama mücadelenize başlayın. En iyi arkadaşlarınıza veya aile üyelerinize meydan okuyarak işi daha eğlenceli hale getirin ve kimin en çok tasarruf edebileceğini görün.

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6. Uygulamalara belli bir süre abone olmayı bırakın.

6. Uygulamalara belli bir süre abone olmayı bırakın.

Günümüzde para harcadığımız o kadar çok dizi veya müzik platformu var ki, belli bir noktadan sonra kullanmadığımız uygulamalara bile para öder hale geliyoruz. Eğer belli bir bütçe hedefiniz var ise bazılarından vazgeçebilirsiniz.

7. Yiyeceklerinizi planlayarak alın.

7. Yiyeceklerinizi planlayarak alın.

Yiyeceklerinizi planlamak ve alışveriş listesine bağlı kalmak, paranızı cebinizde tutmanın en kolay yollarından bazılarıdır. Her hafta hangi yiyeceklere ihtiyacınız olduğunu planlarsanız buzdolabınızda bozulacak ürünleri fazla satın almazsınız ve bunları çöpe atmayarak yiyecek ve para israfına yol açmazsınız.

8. Önce kendinize ödeme yapın.

8. Önce kendinize ödeme yapın.
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Maaş gününde bazı otomatik transferler ayarlayın veya faturalarınızın eksiksiz ödendiğinden emin olun ama bundan sonra nakit olarak belli miktar paranızı kolay ulaşamayacağınız bir yere koyun ve o parayı unutun. Ayın sonlarında zorlanmaya başlarsınız sizin için can simidi olabilir.

9. Alışveriş yaparken biraz daha vakit harcayarak markaları karşılaştırın.

9. Alışveriş yaparken biraz daha vakit harcayarak markaları karşılaştırın.

Akıllı telefonlarla artık araştırma yapmamız çok kolay. İşe giderken veya her hangi bir toplu taşıma kullanırken vaktinizi ihtiyacınız olan şeylere harcayarak ve marka karşılaştırması yaparak aylık harcamalarınızı düşürebilirsiniz.

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