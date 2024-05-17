Kendini Şımartmak İçin Yapabileceğin 10 Bakım Rutini
Kendini Şımartmak İçin Yapabileceğin 10 Bakım Rutini
Kendini şımartmak işte bu kadar kolay 😎
Hazırsanız gelin anlatalım👇🏻
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1. Cilt tipinize uygun, cildinizin sevdiği bir yüz temizleme ürünüyle sabah akşam cildinizi temizleyin.
2. pH dengesini düzenlemek için temizledikten sonra tonik uygulayın.
3. Kuru, yağlı, karma... Hangi cilt tipine sahip olursanız olun nemlendirme aşamasını atlamayın.
4. Güneşten korunmayı ihmal etmeyin.
5. Haftada 1 ya da 2 kez peeling yapın.
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6. Cildinizin ihtiyacı olan serumları tespit ederek rutininize dahil edin.
7. Göz bakımını ihmal etmeyin.
8. Hidrojel maskeler kullanın.
9. Sağlıklı beslenin ve bol bol su tüketin.
10. Stresten kaçının ve iyi bir uyku uyumaya özen gösterin.
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