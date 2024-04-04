Kendini Öven Farah Zeynep'ten Işığı Bulan Pınar Deniz'e 4 Nisan'da Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Kendini Öven Farah Zeynep'ten Işığı Bulan Pınar Deniz'e 4 Nisan'da Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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Aslı Enver bahçe keyfi yaptı.
Hande Erçel, dergi kapağı olmanın gururunu paylaştı.
Danla Bilic, akıllara ziyan tayfayla kızlar gecesi yaptı.
Farah Zeynep yine kendini göklere çıkardı.
Pınar Deniz, doğru ışığı bulunca poz verdi.
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İrem Derici, küçük çantalar için yaptığı benzetmeyle "en iyisini sen bilirsin abla" dedirtti.
Demet Akalın, Survivor'a giydirmeden duramadı, özellikle bazılarına...
Cemal Can, Lego uman yeğenine mobilya montajı sürprizi yaptı.
Şeyma Subaşı "üzgünüm daha çok fotoğraf paylaşacağım" dedi, şaşırmadık.
Sezonu erken açan Burcu Biricik ve minik kızının keyfi şahaneydi.
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Enis Arıkan, yeğenine ton balıklı makarna yapmak için kolları sıvadı.
Pelin Akil, gecelere aktı.
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