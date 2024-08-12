Kendimize Vakit Ayırıyoruz: Hafta Sonunu Sinemaya Ayırmanız İçin 13 Mantıklı Neden

Bir de tabii evde veya başka hiçbir yerde bulunamayan patlamış mısır meselesi var. Her ne kadar herkes evinde en az bir kez mısır patlatmış olsa da sinemada yenilen patlamış mısırın çok başka bir seviyede olduğunu bilir. Üstelik sadece patlamış mısır da değil, başka yerde olmayan pek çok atıştırmalığa da yine sadece sinema büfesinden ulaşabilirsiniz. 😋