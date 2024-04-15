Kenan Sofuoğlu 5 Yaşına Giren Oğlu Zayn'a Araba Hediye Edince Zayn Aracın Lastiklerini Yaktı
Kenan Sofuoğlu 5 Yaşına Giren Oğlu Zayn'a Araba Hediye Edince Zayn Aracın Lastiklerini Yaktı
Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn 5 yaşına girince babası ona araba hediye etti. Zayn'ın ilk işi aracın lastiklerini böyle yakmak oldu.
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Kenan Sofuoğlu'nun 5 yaşındaki oğlu Zayn, bebekliğinden beri neredeyse babasının yolunda. Motor yarışlarında kendi klasmanında ödülü bile var.
Hatta geçtiğimiz sene elektrikli Rolls-Royce kullanmışlığı bile var...
Rolls-Royce da bir şey mi? Tır bile kullandı küçük Zayn!
Dün 5 yaşına giren Zayn'a, babası Kenan Sofuoğlu işte bu spor arabayı hediye etti.
Zayn da hediyesinin sevincini arabanın lastiklerini yakarak işte böyle çıkardı 👇
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