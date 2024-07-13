Kedinle Sen Nasıl Bir İkilisiniz?
Kedinle Sen Nasıl Bir İkilisiniz?
Kedinizle aranızdaki bağı keşfetmeye hazır mısınız? Bu test, kedinizle nasıl bir ikili olduğunuzu ortaya çıkaracak! Hadi başlayalım. 👇
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1. Patili dostun genellikle günün çoğunu nerede geçirir?
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2. Peki, ona hangi sıklıkla mama veriyorsun?
3. Onunla en çok ne yapmayı seversin?
4. Söyle bakalım, tüylü dostun en çok nerede uyumayı seviyor?
5. Kedinin karakterini nasıl tanımlarsın?
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