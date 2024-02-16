Kazakistan'da Üniversite Hastanesinde Rezalet: Kadın Öğrencilerin Bekaret Durumları Sızdırıldı
Kazakistan'da Üniversite Hastanesinde Rezalet: Kadın Öğrencilerin Bekaret Durumları Sızdırıldı
Kazakistan'da bir üniversite yüzlerce kadın öğrencinin bekaret durumunu sosyal medya üzerinden paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kazakistan'ın en büyük şehri olan Almatı'dakİ Al-Farabi Kazakistan Ulusal Üniversitesi Hastanesi'nde toplanan verilerin sızdırılması büyük tepkiye yol açtı.
Neden toplandığı bilinmeyen yaklaşık 190 kadın öğrencinin bekaret durumları etkililer tarafından sosyal medyada paylaşıldı.
Yaşları 17 ile 21 arasında değişen kadın öğrencilerin kişisel ve gizli tıbbı bilgilerinin yanında isimleri, yaşları, telefon numaraları ve kimlik numaraları da yer alıyor.
Üniversiteye bağlı sosyal medya gruplarından yayılan bilgilere göre, kız öğrencilerin üniversitenin tıp merkezinde özel jinekolojik muayenelere tabi tutulduğu ve bu muayenelerin sonuçlarının sızdırıldığı iddia edildi. Ancak, bu muayenelerin eski Sovyet devletindeki öğrenciler için zorunlu olup olmadığı belirtilmedi.
Yaşanan olaya tepki gösteren öğrencilerden biri kişisel verilerinin korunmamasını eleştirirken, başka bir öğrenci ise "Kişisel verilerimiz her yere adeta asıldı. Mahrem tıbbi muayenelerden sonra bilgileri toplayıp genel bir sohbet odasına atıyorlar" dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Veri ihlali yaşayan öğrencilerden özür dilemeyen üniversite, hatalı tıp merkeziyle sözleşmesini sonlandırmayı ve iç inceleme yapmayı planladığını belirtti.
Yaşanan şok edici sızıntıyı eleştiren Kazakistan Bilim ve Yüksek Öğrenim Bakanı Sayasat Nurbek, "Özellikle tıbbi nitelikteki kişisel verilerin aktarılması bir ihlaldir. Bu konuyu kontrol altına aldım, çünkü burada doğrudan bir ihlal var. Sorumlular mevcut mevzuatımız uyarınca cezalandırılacaktır" dedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda