Kasım İndirimlerinde Sakın Bunları Yapmayın: KVKK Uyarı Metni Yayımladı
Kasım İndirimlerinde Sakın Bunları Yapmayın: KVKK Uyarı Metni Yayımladı
Kasım ayında birçok marka uyguladığı indirimlerle dikkat çekiyor. Black Friday ile Kasım ayında pek çok vatandaşımız ihityaçlarını karşılıyor. Ancak özellikle internet üzerinden yapılan alışverişlerde dolandırıcılara karşı dikkatli olunmalı.
Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), Kasım ayı indirimlerine karşı uyarıda bulundu.
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Kasım ayı, alışveriş tutkunları için vazgeçilmez bir ay.
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Ancak Kasım indirimlerinde vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.
Ticaret Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla tüketicileri Kasım indirimlerine karşı uyarmıştı.
Son olarak Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), vatandaşları indirim döneminde dolandırıcılık vakalarına karşı uyardı.
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