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Kasım İndirimlerinde Sakın Bunları Yapmayın: KVKK Uyarı Metni Yayımladı

Kasım İndirimlerinde Sakın Bunları Yapmayın: KVKK Uyarı Metni Yayımladı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
06.11.2024 - 14:18

Kasım ayında birçok marka uyguladığı indirimlerle dikkat çekiyor. Black Friday ile Kasım ayında pek çok vatandaşımız ihityaçlarını karşılıyor. Ancak özellikle internet üzerinden yapılan alışverişlerde dolandırıcılara karşı dikkatli olunmalı.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), Kasım ayı indirimlerine karşı uyarıda bulundu.

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Kasım ayı, alışveriş tutkunları için vazgeçilmez bir ay.

Kasım ayı, alışveriş tutkunları için vazgeçilmez bir ay.

Her yıl Kasım ayında 'Black Friday' indirim dönemiyle birlikte birçok marka indirim uyguluyor. Ülkemizde de 'Muhteşem Kasım' veya 'Efsane Kasım' gibi farklı isimlerle, markalar indirim uyguluyor.

Ancak Kasım indirimlerinde vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.

Ancak Kasım indirimlerinde vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.

Bazı markalar, indirimli fiyattan satış yapıyor gibi görünmek için önce ürünlerin fiyatını yükseltiyor ardından düşürüyor. Özellikle e-ticaret siteleri üzerinden yapılan satışlarda fiyat takibini çok iyi yapmak gerekiyor.

Ticaret Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla tüketicileri Kasım indirimlerine karşı uyarmıştı.

Ticaret Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla tüketicileri Kasım indirimlerine karşı uyarmıştı.

Bakanlık tarafından 'Tüketicilerimizin, ihtiyaçlarını doğru belirlemesi, satıcı/sağlayıcı hakkında ön inceleme yapılması, satın alınacak mal veya hizmetin fiyatına dikkat etmesi, indirim tutarına veya oranlarına dikkat etmesi, internet sitesinin adres çubuğunun kontrol etmesi büyük önem arz etmektedir.' dendi.

Detaylar için;

Son olarak Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), vatandaşları indirim döneminde dolandırıcılık vakalarına karşı uyardı.

Son olarak Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), vatandaşları indirim döneminde dolandırıcılık vakalarına karşı uyardı.

Online alışverişlerde uyulması gereken noktalara dikkat çekildi;

  • Kampanya mesaj ve bildirimlerinin orijinal kaynağından gelip gelmediği teyit edilmeli, alışveriş yapılacak internet sitesinin bağlantı adresinin doğruluğundan emin olunmalı.

  • Alışveriş yapılacak sitenin 3D güvenli ödeme yöntemi ile SSL sertifikasının bulunup bulunmadığı kontrol edilmeli, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin aydınlatma metinleri gözden geçirilmeli.

  • Ödeme esnasında fiziki kart bilgilerini kullanmak yerine sanal kart bilgileri tercih edilmeli.

  • İşlemler mümkünse şahsi cihazlar üzerinden gerçekleştirilmeli, şüpheli işlemlere karşı şifre ve parolalar güncellenmeli.

  • Güvenliğinden emin olunmayan e-postalar açılmamalı, sahte bağlantılara ve sahte indirimlere karşı dikkatli olabilmek için işlem yaparken acele edilmemeli.

  • Yapılacak işlemlerle ilgisi olmayan bilgiler istendiği takdirde sorgulayıcı olunmalı.

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