Bakanlıktan Uyarı Geldi: "Efsane Kasım" İndirimlerine Dikkat!
Bakanlıktan Uyarı Geldi: "Efsane Kasım" İndirimlerine Dikkat!
Kasım ayı, bütün dünyada alışveriş ayı olarak biliniyor. Pek çok vatandaşımız, Kasım ayında ihtiyaçlarını karşılamak için alışveriş sitelerine koşuyor. 'Kara Cuma' indirimleriyle birlikte, markalar ürünlerini indirimli olarak satıyor. Fakat bazı markaların öncelikle fiyatları artırıp daha sonra düşürmesine de dikkat etmek gerekiyor.
Ticaret Bakanlığı da vatandaşları Kasım indirimlerine karşı uyardı.
Peki indirim döneminde nelere dikkat edilmeli?
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Dünyada her yıl Kasım ayının son günlerinde indirimler başlıyor.
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Fakat tüketicilerin Kasım indirimlerine karşı dikkatli olması gerekiyor.
Ticaret Bakanlığı'ndan Kasım indirimlerine dair bir uyarı geldi.
İndirimli ürünlerin, indirimin uygulandığı tarihten önceki 30 gün içinde uygulanan en düşük fiyatının esas alınması gerekiyor.
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