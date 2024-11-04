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Bakanlıktan Uyarı Geldi: "Efsane Kasım" İndirimlerine Dikkat!

Bakanlıktan Uyarı Geldi: "Efsane Kasım" İndirimlerine Dikkat!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
04.11.2024 - 09:47

Kasım ayı, bütün dünyada alışveriş ayı olarak biliniyor. Pek çok vatandaşımız, Kasım ayında ihtiyaçlarını karşılamak için alışveriş sitelerine koşuyor. 'Kara Cuma' indirimleriyle birlikte, markalar ürünlerini indirimli olarak satıyor. Fakat bazı markaların öncelikle fiyatları artırıp daha sonra düşürmesine de dikkat etmek gerekiyor.

Ticaret Bakanlığı da vatandaşları Kasım indirimlerine karşı uyardı.

Peki indirim döneminde nelere dikkat edilmeli?

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Dünyada her yıl Kasım ayının son günlerinde indirimler başlıyor.

Dünyada her yıl Kasım ayının son günlerinde indirimler başlıyor.

Kara Cuma (Black Friday) ile başlayan Kasım indirimleri, kimi markalar tarafından Kasım ayı boyunca uygulanıyor. Özellikle e-ticaret siteleri, en çok satışlarını Kasım ayında yapıyor. 

Tüketiciler de pek çok ihtiyacını almak için Kasım ayını bekliyor.

Fakat tüketicilerin Kasım indirimlerine karşı dikkatli olması gerekiyor.

Fakat tüketicilerin Kasım indirimlerine karşı dikkatli olması gerekiyor.

Markalar, Kasım ayında 'indirim yapmış gibi görünmek' için ürünlerin fiyatlarını önce yükseltip daha sonra düşürüyor. Bu noktada tüketicilerin, son günlerdeki düşük fiyatı değil '30 günlük' düşük fiyatı dikkate alması gerekiyor.

Ayrıca tüketicilerin, kart bilgilerini girdikleri sitelerin güvenilir olup olmadığına da dikkat etmesi gerekiyor.

Ticaret Bakanlığı'ndan Kasım indirimlerine dair bir uyarı geldi.

Ticaret Bakanlığı'ndan Kasım indirimlerine dair bir uyarı geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, aşağıdaki ifadelere yer verildi;

Tüketicilerimizin, ihtiyaçlarını doğru belirlemesi, satıcı/sağlayıcı hakkında ön inceleme yapılması, satın alınacak mal veya hizmetin fiyatına dikkat etmesi, indirim tutarına veya oranlarına dikkat etmesi, internet sitesinin adres çubuğunun kontrol etmesi büyük önem arz etmektedir.

Öte yandan, yalnızca ürüne değil, alım yapılan siteye de dikkat edilmesi gerekiyor. Bu noktada yapılan uyarılar ise aşağıdaki gibidir;

...Sosyal medya kanalları aracılığıyla yönlendirilen sayfalara karşı dikkatli olması, alışveriş yapılacak sitenin SSL sertifikası, 3D security veya sanal kartla ödeme gibi detaylara sahip olup olmadığına dikkat etmesi, ödeme yapmadan önce tüketiciye iletilmesigereken ön bilgileri ayrıntılı okuması büyük önem arz etmektedir.

İndirimli ürünlerin, indirimin uygulandığı tarihten önceki 30 gün içinde uygulanan en düşük fiyatının esas alınması gerekiyor.

İndirimli ürünlerin, indirimin uygulandığı tarihten önceki 30 gün içinde uygulanan en düşük fiyatının esas alınması gerekiyor.

Siz siz olun, indirimden alacağım derken dolandırılmayın!

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