Bakanlıktan Uyarı Geldi: "Efsane Kasım" İndirimlerine Dikkat!

Kara Cuma (Black Friday) ile başlayan Kasım indirimleri, kimi markalar tarafından Kasım ayı boyunca uygulanıyor. Özellikle e-ticaret siteleri, en çok satışlarını Kasım ayında yapıyor.

Tüketiciler de pek çok ihtiyacını almak için Kasım ayını bekliyor.