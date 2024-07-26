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Kartel Lideri Yakalandı: Bilgi Verene 15 Milyon Dolarlık Ödül Verilecekti

Kartel Lideri Yakalandı: Bilgi Verene 15 Milyon Dolarlık Ödül Verilecekti

Amerika Birleşik Devletleri
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
26.07.2024 - 09:21

Meksika’nın Sinaola kartelinin liderlerinden 76 yaşındaki Ismael “El Mayo” Zambada, ABD’nin Teksas eyaletinde yakalandı. “El Mayo” ile birlikte kartelin tutuklu bulunan diğer lideri Joaquin “El Chapo” Guzman’ın oğlu Joaquin Guzman Lopez de gözaltına alındı.

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ABD’de yapılan bir operasyonda Meksika’nın en büyük uyuşturucu kartellerinden Sinaola’ya büyük darbe vuruldu.

ABD’de yapılan bir operasyonda Meksika’nın en büyük uyuşturucu kartellerinden Sinaola’ya büyük darbe vuruldu.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre; dünyanın en büyük uyuşturucu baronlarından biri, Meksika’daki Sinaola kartelinin lideri Ismael “El Mayo” Zambada, El Paso, Teksas’da ABD’li federal güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Ayrıca Joaquin “El Chapo” Guzman’ın oğlu Joaquin Guzman Lopez de yakalanan diğer isim oldu

BBC Türkçe’de yer alan habere göre; dünyanın en büyük uyuşturucu baronlarından biri, Meksika’daki Sinaola kartelinin lideri Ismael “El Mayo” Zambada, El Paso, Teksas’da ABD’li federal güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Ayrıca Joaquin “El Chapo” Guzman’ın oğlu Joaquin Guzman Lopez de yakalanan diğer isim oldu

Kaynak

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland yaptığı yazılı açıklamada, ikilinin “dünyanın en şiddet dolu ve güçlü uyuşturucu kaçakçılığı örgütlerinden birine liderlik ettiklerini” söyledi.

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland yaptığı yazılı açıklamada, ikilinin “dünyanın en şiddet dolu ve güçlü uyuşturucu kaçakçılığı örgütlerinden birine liderlik ettiklerini” söyledi.

Zambada’nın yakalanması için 15 milyon dollar ödül konulmuştu.

Zambada’nın yakalanması için 15 milyon dollar ödül konulmuştu.

Zambada fentanil suçlamasının yanı sıra, uyuşturucu kaçakçılığı, cinayet, adam kaçırma, kara para aklama ve organize suç ithamlarıyla da karşı karşıya kalacak.

Zambada fentanil suçlamasının yanı sıra, uyuşturucu kaçakçılığı, cinayet, adam kaçırma, kara para aklama ve organize suç ithamlarıyla da karşı karşıya kalacak.

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