Kartel Lideri Yakalandı: Bilgi Verene 15 Milyon Dolarlık Ödül Verilecekti
Kartel Lideri Yakalandı: Bilgi Verene 15 Milyon Dolarlık Ödül Verilecekti
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ABD’de yapılan bir operasyonda Meksika’nın en büyük uyuşturucu kartellerinden Sinaola’ya büyük darbe vuruldu.
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BBC Türkçe’de yer alan habere göre; dünyanın en büyük uyuşturucu baronlarından biri, Meksika’daki Sinaola kartelinin lideri Ismael “El Mayo” Zambada, El Paso, Teksas’da ABD’li federal güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Ayrıca Joaquin “El Chapo” Guzman’ın oğlu Joaquin Guzman Lopez de yakalanan diğer isim oldu
ABD Adalet Bakanı Merrick Garland yaptığı yazılı açıklamada, ikilinin “dünyanın en şiddet dolu ve güçlü uyuşturucu kaçakçılığı örgütlerinden birine liderlik ettiklerini” söyledi.
Zambada’nın yakalanması için 15 milyon dollar ödül konulmuştu.
Zambada fentanil suçlamasının yanı sıra, uyuşturucu kaçakçılığı, cinayet, adam kaçırma, kara para aklama ve organize suç ithamlarıyla da karşı karşıya kalacak.
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