Kartel Lideri Yakalandı: Bilgi Verene 15 Milyon Dolarlık Ödül Verilecekti

Meksika’nın Sinaola kartelinin liderlerinden 76 yaşındaki Ismael “El Mayo” Zambada, ABD’nin Teksas eyaletinde yakalandı. “El Mayo” ile birlikte kartelin tutuklu bulunan diğer lideri Joaquin “El Chapo” Guzman’ın oğlu Joaquin Guzman Lopez de gözaltına alındı.