Karşı Cinsin Sende En Tehlikeli Bulacağı Özelliğin Ne?

Senin kararlılığın ve güçlü iraden karşı cins için tehlikeli olabilir. Güçlü bir duruşun var ve çoğu zaman kendi kendine yetebiliyorsun. Her zorluğun altından kalkabiliyor, kimseden yardım istemiyorsun. Her zaman ne istediğini biliyor ve bu özelliğinle insanları etkilemeyi başarıyorsun. Ancak, bu bazen karşı cinsin gözünde korkutucu olabilir.