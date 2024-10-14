Karşı Cinsin Sende En Tehlikeli Bulacağı Özelliğin Ne?
Karşı Cinsin Sende En Tehlikeli Bulacağı Özelliğin Ne?
Herkesin kendine özgü özellikleri vardır, ama bazıları diğerlerine göre daha 'tehlikeli' olabilir! Karşı cinsin sende en tehlikeli bulacağı özelliği keşfetmeye hazır mısın? Haydi, soruları cevapla ve öğren! 👇
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1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
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2. İlk buluşmada nereye gitmeyi tercih edersin?
3. Peki, kendini en çok hangi hayvanla özdeşleştiriyorsun?
4. Bir ilişkide senin için en önemli şey nedir?
5. Arkadaşların seni tek kelimeyle nasıl tanımlar?
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