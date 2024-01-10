Karavanist Fuarı’nda Vatandaşlar Tiny House’lara Yoğun İlgi Gösterdi

Büyükçekmece TÜYAP Fuar Merkezi’nde düzenlenen karavan festivalinin ilk gününde vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken en dikkat çeken modeller arasında deprem sonrası güvenilir yapı olarak vatandaşların da yoğun olarak yöneldiği Tiny House’lar yer aldı. Fuar alanında yer alan Tiny House’lar her bütçeye uygun seçenekler sunarken, fiyatları 900 bin TL ile 2.500.000 TL arasında değişiklik gösteriyor.

Büyükçekmece’de bulunan TÜYAP Fuar Merkezi’nde Türkiye’nin en büyüğü olarak gösterilen ‘Karavanist’ fuarı başladı. 6-14 Ocak arası ziyaretçilerini kabul edecek olan fuarın ilk gününde vatandaşlar yoğun ilgi gösterildi. Fuara katılan birçok firma hem karavan hem de Tiny House olarak adlandırılan ürünleriyle görücüye çıktı. Özellikle 6 Şubat Kahramanmaraş Depremi sonrası Türkiye’deki deprem gerçeğinin de bir kez daha gözler önüne serilmesi ve emlak piyasasındaki artış nedeniyle son zamanlarda bu tarz konutlara yoğun ilgi gösterildiği de görüldü.