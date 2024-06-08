Kapatıcı Kullanmaya İhtiyacın Kalmamasını Sağlayacak 10 Şey
Kapatıcı Kullanmaya İhtiyacın Kalmamasını Sağlayacak 10 Şey
Gözaltı bölgesi, yüzümüzün en dikkat çeken bölgelerinden biridir. Ancak bazı sebepler vardır ki istemediğimiz bir görüntüye dönüşebilir. Aydınlık bir gözaltı için neler yapmalı? 👇
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1. Yüzünüzü soğuk suyla yıkayın.
2. Cildinizi maske ile dolgunlaştırın!
3. Yüzünüzün ışıldamasını göz çevrenize sürdüğünüz krem ile destekleyin.
4. Vücudunuzun C vitaminine ihtiyacı var.
5. Probiyotik tüketiminize özen gösterin.
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