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Kapatıcı Kullanmaya İhtiyacın Kalmamasını Sağlayacak 10 Şey

etiket Kapatıcı Kullanmaya İhtiyacın Kalmamasını Sağlayacak 10 Şey

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
08.06.2024 - 16:01

Gözaltı bölgesi, yüzümüzün en dikkat çeken bölgelerinden biridir. Ancak bazı sebepler vardır ki istemediğimiz bir görüntüye dönüşebilir. Aydınlık bir gözaltı için neler yapmalı? 👇

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1. Yüzünüzü soğuk suyla yıkayın.

Hem güne dinç başlamak hem de kan akışını hızlandırmak için sabah uyanınca yapmanız gereken ilk şeylerden biri yüzünüzü soğuk suyla yıkamak olmalı! Soğuk suyun gücünden daha fazla yararlanmak isterseniz buzluktan çıkardığınız kaşıkları göz altlarınızda 5 dakika bekletin

2. Cildinizi maske ile dolgunlaştırın!

Yorgun cilt eşittir nemsiz cilt... Nemsiz kalan ciltte de göz altları dahil yüzün her bölgesi olumsuz olarak etkilenir. Yüzünüze hyalüronik asit bakımından zengin bir maske uygulayarak cildinizi ve göz altlarınızı yenileyebilirsiniz.

3. Yüzünüzün ışıldamasını göz çevrenize sürdüğünüz krem ile destekleyin.

Günlük kreminizi uygulamadan önce göz çevrenize özel bir krem kullanmak göz çevresini yatıştırır. Morluklardan şikayetçiyseniz ve canlı bir görünüm istiyorsanız cilt tipinize uygun bir göz altı kremi almakta fayda var.

4. Vücudunuzun C vitaminine ihtiyacı var.

Koyu renk gözaltı halkaları uykusuzluk, yoğun tempolu, yaşam tarzı gibi nedenlerle birlikte vitaminsizlikten de kaynaklanabilir. Boş vakitlerinizde kendinize C vitaminlerinden oluşan bir smoothie hazırlayın ve tadını çıkarın.

5. Probiyotik tüketiminize özen gösterin.

Vücudumuzdaki olumlu ya da olumsuz her şey inanması güç olsa da bağırsak sağlığımızla etkilidir. Probiyotik takviyeleri veya probiyotik açısından zengin yiyecekleri (yoğurt, kefir, fermente gıdalar) tüketmek cilt sağlığınıza oldukça iyi gelecek.

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6. Kolajen takviyesi de vücuda oldukça faydalıdır.

Kolajen cilt elastikiyetini arttırır ve yaşlanma belirtilerini geciktirir. Kolajen takviyeleri veya kolajen açısından zengin kemik suyu tüketmek faydalı olabilir. Kolajen tüketimi ile ilgili araştırmalarını yapıoi hemen tüketmeye başlayabilirsiniz.

7. Mışıl mışıl bir uyku gözaltlarınız için adeta bir ödül gibidir!

Gözaltı problemlerinin ana nedenlerinden biri de yetersiz uykudur. Yeteri kadar uyumayıp, bütün gece tavanı seyrederseniz sabah şişmiş ve mor halkalarla dolmuş bir gözle karşılaşabilirsiniz. Gece uykunuza gerekli özeni gösterin.

8. Gözaltınıza sürekli masaj yapın.

Göz çevresine nazikçe masaj yapmak kan dolaşımını arttırır ve lenf drenajını teşvik eder. Bu da şişliklerin ve koyu halkaların azalmasına yardımcı olur. Gua Sha taşı da tam olarak bu görevi yapar. Hemen satın alın.

9. Gül suyu toniğini keşfedin.

Gül suyu, cildi yatıştırıcı ve nemlendirici özelliklere sahiptir. Pamuklu pedleri gül suyuna batırarak göz altlarınıza uygulayabilirsiniz. Bu noktada satın aldığınız gül suyunun içeriğinin kaliteli olmasına özen gösterin.

10. Hafif makyaj yapın!

Gözaltı bölgesine ağır kapatıcılar uygulamak yerine hafif yapıda ve aydınlatıcı özellikli göz altı kapatıcıları kullanabilirsiniz. Bu kullanım cildin nefes almasını sağlar ve gözaltlarınızı da dinlendirerek bir makyaj yaparsınız.

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