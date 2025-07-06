Kanalın Olsa YouTube’da Ne Kadar İzlenirdin?
YouTube dünyasında hepimizin içinden bir içerik üreticisi çıkabilir! Ama kimimiz viral olur, kimimiz sadece arkadaş grubuna hitap eder. Peki senin YouTube kanalın olsa kaç izlenmeye ulaşırdı? Mikro fenomen mi, yoksa ana sayfanın yıldızı mıydın? Hadi bu testle senin kanalın ne kadar izlenirdi hep birlikte bulalım!
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1. Kendini biraz tanıtır mısın?
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2. Yaşını seç bakalım.
3. Yakın çevrendeki insanlar seni nasıl tanımlar?
4. Bunlardan hangisi senin ilgi alanın?
5. İçerik üretme motivasyonun ne olurdu?
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6. Video çekmek için lokasyon seçmen gerekse nereyi tercih edersin?
7. Peki bir kullanıcı olarak YouTube'da sen en çok ne izlersin?
8. Ve son olarak… Başarının sırrı sence ne?
Senin videoların 500 binden 2 milyona kadar hızlıca uçuşa geçer!
20 binden 100 bine kadar sadık bir kitleyle düzenli izlenme!
Videoların 10 binden 60 bine kadar izlenir. Sen küçük ama efsane bir topluluksun!
Videoların 5 binden 50 bine izlenir ama etkisi kocaman olur!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Karadeniz Teknik Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Çalıştığım projelerde sürdürülebilir tasarım özelinde deneyim edinme fırsatı buldum. Bu süreçte sürdürülebilir malzemeler üzerine çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri üretmeye başladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
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