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Kanalın Olsa YouTube’da Ne Kadar İzlenirdin?

etiket Kanalın Olsa YouTube’da Ne Kadar İzlenirdin?

Nida Ataman
Nida Ataman - Onedio Üyesi
06.07.2025 - 18:31

YouTube dünyasında hepimizin içinden bir içerik üreticisi çıkabilir! Ama kimimiz viral olur, kimimiz sadece arkadaş grubuna hitap eder. Peki senin YouTube kanalın olsa kaç izlenmeye ulaşırdı? Mikro fenomen mi, yoksa ana sayfanın yıldızı mıydın? Hadi bu testle senin kanalın ne kadar izlenirdi hep birlikte bulalım!

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1. Kendini biraz tanıtır mısın?

2. Yaşını seç bakalım.

3. Yakın çevrendeki insanlar seni nasıl tanımlar?

4. Bunlardan hangisi senin ilgi alanın?

5. İçerik üretme motivasyonun ne olurdu?

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6. Video çekmek için lokasyon seçmen gerekse nereyi tercih edersin?

7. Peki bir kullanıcı olarak YouTube'da sen en çok ne izlersin?

8. Ve son olarak… Başarının sırrı sence ne?

Senin videoların 500 binden 2 milyona kadar hızlıca uçuşa geçer!

Sen tam bir içerik makinesisin! YouTube algoritması seni görünce “işte bu!” deyip ana sayfaya taşır. Eğlencen, enerjin, doğallığın ekranın içinden fışkırıyor. İnsanlar seni izlerken hem gülüyor hem de bu ne samimiyet ya diyor. Öyle ki bir videon 500.000, bir başkası 2 milyon izlenmeye ulaşabilir. Başlıkların da içeriğin de akılda kalıyor. Bir gün yorumlarda “ilk izlediğim videodan beri buradayım” yazan sadık takipçinle karşılaşırsan şaşırma, çünkü sen kalıcı bir fenomensin. Ve evet, seninle video çekmek isteyenler sıraya girmiş olabilir!

20 binden 100 bine kadar sadık bir kitleyle düzenli izlenme!

Senin kanalın bir nevi dijital kütüphane gibi… Arayan seni mutlaka bulur. Videoların özenli, anlatımın net ve içeriklerin dolu dolu. Herkes seni bilmese de bilen bırakmaz. Yorumlarda 'yıllardır aradığım bilgi burada varmış' diyen izleyicilerle dolup taşarsın. İçeriklerin ortalama 20.000 - 100.000 arası izlenir, ama izleyen gerçekten izler. Öylesine değil, sonuna kadar ve dikkatle.

Videoların 10 binden 60 bine kadar izlenir. Sen küçük ama efsane bir topluluksun!

Senin kanalın izlenme sayısından çok bıraktığı hisle büyüyor. Kameranın karşısındaki samimiyetin, izleyene ekran başında bir dost kazandırıyor. Bir videon 10.000 izlenir ama yorumlar “bu tam benlik bir kanal” cümleleriyle dolup taşar. Bazen de bir iç dökme videon 60.000 kişiye ulaşır, çünkü insanlar seninle dertleşir gibi izliyor seni. İzlenmelerin belki milyonları bulmaz ama seni izleyen hep geri gelir. Çünkü sen o sıcak, o gerçek, o sahici insansın.

Videoların 5 binden 50 bine izlenir ama etkisi kocaman olur!

Sen YouTube’un gizli hazinelerindensin. Videoların kısa film tadında, anlatımın sanatsal, bakış açın alışılmışın dışında. Belki her videon yüzbinleri bulmaz ama izleyen her bir kişi sana hayran kalır. İçeriklerin 5.000 ila 50.000 arası izlenir ama etkisi sayının çok ötesindedir. Çünkü senin kanalın sadece izlenmek için değil, hissedilmek için var. İlham veren, ilginç, düşündüren içeriklerinle özgün bir dünya kuruyorsun. Senin gibi içerik üreticilerinin sayısı az ama etkisi büyük!

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Nida Ataman
Nida Ataman
Onedio Üyesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Çalıştığım projelerde sürdürülebilir tasarım özelinde deneyim edinme fırsatı buldum. Bu süreçte sürdürülebilir malzemeler üzerine çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri üretmeye başladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
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