onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Anne Bebek
Kalabalık Bir Şehirde Bebekli Hayatı Oldukça Kolaylaştıracak 10 Öneri

etiket Kalabalık Bir Şehirde Bebekli Hayatı Oldukça Kolaylaştıracak 10 Öneri

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
13.06.2025 - 18:03

Trafiğiyle meşhur caddeler, asansörü olmayan apartmanlar, uykusuzlukla gelen mini krizler... Kalabalık şehirde bebek büyütmek, strateji oyunu oynamaya benziyor. Ama endişe etmeyin! Biraz planlama, bolca pratik zeka ve birkaç şehirli anne sırrıyla, metropolde bebekli hayatı kolaylaştırmak sanıldığı kadar zor değil. Haydi çözüm yollarına birlikte bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Bebek arabası seçerken mahalle rampasını hesaba katın.

Görünüşe aldanmayın, tekerleğe bakın! Kalabalık şehirde bebek arabası, hem taşıma hem de savunma aracı anlamına geliyor. Metro merdiveni, kaldırım kenarı veya apartmanın çoktan bozulmuş olan asansörü… Hepsini düşünerek taşınması kolay, tek el tek hamlede katlanabilen, dengeli tekerlek sistemine sahip bir model tercih edin.

2. Bez çantanın içini depoymuşçasına doldurmayın.

2. Bez çantanın içini depoymuşçasına doldurmayın.

O çantanın içi Narnia değil! Her ihtimale karşı diye taşınan tonla eşya, sonunda sırt ağrısıyla sizi baş başa bırakır. Ayrıca çok gözlü, termal bölmeli ve kolay temizlenebilir kumaştan yapılmış çanta işlerinizi oldukça kolaylaştıracaktır. Çantanıza sadece 2 saatlik çıkış için gerekli olanları koyun. Birkaç bez, mini suluk, küçük bir atıştırmalık ve minik bir yedek kıyafet... Diğerleri zaten evde duruyor, uzaya çıkmıyorsunuz.

3. Dijital uygulamalardan yardım alın.

'Yanımda mama yok, market var mı?” diyene uygulama, “Park var mı, sakin mi?” diyene harita! Artık annelikte de dijital dönüşüm başladı. Mahallenizdeki eczaneden çocuk dostu kafelere kadar her şeyi listeleyen uygulamalar hayatınızı oldukça kolaylaştıracaktır. Modern annelik Google’la dost olmayı gerektirir!

4. Dışarı çıkış planınızı iyi yapın, kalabalık saatleri tercih etmeyin.

Şehirde zamanlama her şeydir! Bu yüzden de dışarı çıkış saatlerini sabah erken ya da öğle sonrası sakinliğe göre ayarlayın. Böylece hem metrobüsle güreşmek zorunda kalmazsınız hem de bebeğiniz daha huzurlu olur. Aynı rotayı farklı saatlerde test edebilirsiniz, hangisinde daha az çile çekiyorsan onu seçin!

5. Taşımanın en konforlu hali: doğru bebek arabası.

5. Taşımanın en konforlu hali: doğru bebek arabası.

Metroda, otobüste, alışverişte...Kalabalık bir şehirde bebeği kucakta taşımak hem yorucu hem riskli. Geniş alt sepetli, yüksek manevra kabiliyetine sahip, güçlü süspansiyonlu bir bebek arabası, sizi adeta kanatlandırır. Konforlu bir yolculuk sadece bebeğiniz için değil, sizin için de bir rahatlama olur.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Market alışverişinizi eve söyleyerek yapın.

Şehirde poşet taşımak bir nevi olimpiyat sporu. Hele bir de bebekleysen! O yüzden market alışverişinizi online yapın, kapıya gelsin. İndirimleri takip edin, teslim saatlerini uyku saatine denk getirin. Böylece hem zamandan hem enerjiden kazanmış olacaksınız. O enerjiyi de bebeğinizle oynayarak harcarsınız, poşetle değil.

7. Ses yalıtımı hem sizin hem de bebeğiniz için önemli. Bu konuda mutlaka önlem alın.

7. Ses yalıtımı hem sizin hem de bebeğiniz için önemli. Bu konuda mutlaka önlem alın.

Şehir gürültüsüyle bebek uykusu arasında kadim bir düşmanlık var. Araba kornaları, inşaat sesleri, komşunun matkap aşkı… Hepsi uyku düzenini sabote ediyor. Eğer mümkünse evinizde ses yalıtımı için ufak dokunuşlar yapın. Yoksa da kulaklıkla çözüm üretin. Özellikle dış ortam seslerine karşı sabit frekansta çalışan bir beyaz gürültü cihazı, bebeğinizin uykuya geçişini kolaylaştırır. Zira uykusuz bir bebek, uykusuz siz anlamına geliyor.

8. Mahallenizdeki ebeveyn topluluklarını keşfedin.

Şehir kalabalığının içinde yalnız değilsiniz! Bebekli annelerin bir araya geldiği gruplar var. Park buluşmaları, emzirme destek grupları ya da sadece dertleşme kahveleri… Hepsi sizi biraz daha güçlendirecek. Annelik yalnız yapılacak bir iş değil, hele ki şehirde hiç değil!

9. Bebek dostu kafeleri radarınıza alın.

Bebek ağlayınca yüz buruşturmayan kafeler de var. Bazılarıysa size battaniye bile verir! Ev dışında mola vermek istiyorsanız, bu tarz mekanları araştırın. Alt değiştirme yeri var mı, emzirme alanı var mı, menüde sağlıklı bir şey var mı… Bunlar sizin yeni favori mekan kriterleriniz. Bu sayede hem dışarı çıkmış olursunuz hem de bir yudum huzur alırsınız.

10. Kendinize de vakit ayırın. Mutlu anne, mutlu bebek!

Şehir koşuşturması içinde kendinizi unutmayın! Bebeğinizi birine bırakabildiğiniz nadir anlarda bir kahve için, kısa bir yürüyüş yapın, belki sadece 30 dakika sessiz oturursunuz. Annelik bir maratondan ziyade uzun soluklu bir yürüyüş gibi. Kendinizi unuttuğunuz an, enerjiniz de biter.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Lisa Campton
Lisa Campton
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın