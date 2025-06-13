Kalabalık Bir Şehirde Bebekli Hayatı Oldukça Kolaylaştıracak 10 Öneri

Bebek ağlayınca yüz buruşturmayan kafeler de var. Bazılarıysa size battaniye bile verir! Ev dışında mola vermek istiyorsanız, bu tarz mekanları araştırın. Alt değiştirme yeri var mı, emzirme alanı var mı, menüde sağlıklı bir şey var mı… Bunlar sizin yeni favori mekan kriterleriniz. Bu sayede hem dışarı çıkmış olursunuz hem de bir yudum huzur alırsınız.