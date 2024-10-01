Kahve Videolarıyla Ünlenen Fenomen Ertuğrul Koçlar Yaşadığı Ciddi Sağlık Sorununu Paylaştı
Kahve Videolarıyla Ünlenen Fenomen Ertuğrul Koçlar Yaşadığı Ciddi Sağlık Sorununu Paylaştı
Çektiği kahve videolarıyla ünlenen sosyal medya fenomeni Ertuğrul Koçlar, yaşadığı ciddi sağlık sorununu takipçileriyle böyle paylaştı.
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Ertuğrul Koçlar isimli sosyal medya fenomenini paylaştığı kahve videolarıyla tanımıştık. Kendisi adını bilmediğimiz kahvelerin aromalarını kitap gibi bilen bir kahve gurmesi.
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Ama hepsi bu kadar da değil. Yine bizim adını çok da bilmediğimiz pahalı parfümlerle ilgili tavsiyede bulunacak kadar başarılı bir koku uzmanı.
Eşiyle birlikte çektiği bu videolarla kısa sürede fenomen olan Ertuğrul Koçlar, bugün Instagram hesabından yaptığı açıklamada ciddi bir sağlık sorununu atlattığını açıkladı.
Koçlar, geçtiğimiz gün tümör ameliyatı olduğunu ve şu an sağlığının yerinde olduğunu şu sözlerle paylaştı. Umuyoruz ki ünlü fenomen bundan sonraki süreçte sağlığına hızlıca kavuşur.
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