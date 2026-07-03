Kahve Tercihlerine Göre Sen Ne Kadar Maceracısın?
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Günde kaç fincan içtiğini bile unutan bir kahve bağımlısı mısın yoksa sadece sabahları uyanmak için tüketenlerden mi? Aslında her gün kupana doldurduğun o kahve, senin karakterin ve hayata karşı duruşun hakkında sandığından çok daha fazla ipucu veriyor. Hazırsan başlayalım ve maceracı ruhunu ortaya çıkartalım!
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1. Bir kafeye girdin. İlk yaptığın şey ne olur?
2. Kahveni nasıl içmeyi tercih edersin?
3. Bu kahvelerden biri seç bakalım!
4. Filtre kahve demlerken hangi yöntemi seçersin?
5. Bardağındaki buz miktarı nasıl olmalı?
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6. Bir kahve çekirdeği seç bakalım!
7. Soğuk kahvede ilk tercihin genellikle hangisidir?
8. Soğuk kahvene çılgın bir dokunuş yapacak olsak?
Konfor alanında ilerlemeyi tercih eden sakin bir kaşifsin!
Doğru fırsatı bulduğunda cesur adımlar atmaktan çekinmiyorsun!
9. Merakın seni sürekli yeni deneyimlere doğru sürüklüyor!
Senin ruhunda gerçek bir macera tutkunu yaşıyor!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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