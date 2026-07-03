Kahve Tercihlerine Göre Sen Ne Kadar Maceracısın?

Senin için hayatın tadı, huzur veren düzeni korumakta saklı. Bilmediğin yollara girmektense bildiğin rotalarda ilerlemeyi seviyorsun. Bu durum seni sıkıcı yapmıyor, aksine daha kontrollü ve planlı biri olduğunu gösteriyor. Kararlarını aceleyle vermiyor, sonuçlarını düşünerek hareket ediyorsun. İnsanlar zor durumlarda sana danışmayı seviyor çünkü güven veren bir enerjin var. Macera senin hayatında tamamen yok değil, sadece onu dikkatlice seçiyorsun.