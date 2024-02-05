Kahramanmaraş'ın Ekinözü İlçe Kaymakamı Evinde Ölü Bulundu
Kahramanmaraş'ın Ekinözü İlçe Kaymakamı Evinde Ölü Bulundu
Kahramanmaraş'ın Ekinözü İlçe Kaymakamı Mesut Coşkun, evinde silahla vurulmuş şekilde bulundu.
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Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde, Ekinözü İlçe Kaymakamı Mesut Coşkun, evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
Sabah saatlerinde Coşkun, makama götürmek için konuta gittiğinde kaymakama ulaşamayan şoför tarafından fark edildi. Şoför, kaymakama ulaşamayınca durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Polis ekipleri, kaymakamın konutuna giriş yaptığında Mesut Coşkun'u silahla kafasından vurulmuş bir halde buldu. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Coşkun'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Coşkun'un cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaymakamın bekar ve Kırıkkaleli olduğu öğrenildi. Kaymakamdan geriye ise bir önceki görev yaptığı Afyonkarahisar'ın Daskırı ilçesinde çekilen görüntüleri oldu..
Polis, olayın detaylarını ve kaymakamın ölüm nedenini belirlemek amacıyla geniş çaplı bir inceleme başlattı.
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