Kafandaki Kriterlere Göre İçten İçe Hangi Ünlüyü Arzuladığını Söylüyoruz!
Kafandaki Kriterlere Göre İçten İçe Hangi Ünlüyü Arzuladığını Söylüyoruz!
Hangi ünlüyü derinden arzuladığını tahmin ediyoruz!
Haydi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim mi?
2. Partnerinin sosyal hayatı ve arkadaşları konusundaki düşüncen hangisine daha yakın diye sorsak?
3. Peki partnerin sana duygusal olarak ne kadar açık olsun istersin?
4. Şimdi de söyle bakalım, partnerinle arandaki yaş farkı senin için önemli mi?
5. Senin partnerinin ilişkideki kişisel alana ve sınırlara yaklaşımı nasıl olmalı?
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6. Bu özelliklerden hangisi partnerinden soğumana sebep olur?
7. O zaman söyle bakalım, partnerinle nasıl bir yaşam tarzını tercih ederdin?
8. Son olarak, partnerinin macera duygusu ve seyahat sevgisi senin için ne kadar önemli?
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Jake Gyllenhaal / Zendaya! Senin bir partnerde aradığın en öncelikli özellik spontanelik. Muhtemelen Jake Gyllenhaal / Zendaya gibi çok yönlülüğü ve macera r... Devamını Gör