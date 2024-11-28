Kadın Sağlığını Korumak İçin Bilmeniz Gereken 10 Önemli Kadın Hastalığı ve Belirtileri

Dünya genelinde kadınlarda en sık görülen kanser türü meme kanserinin erkenden teşhis edilmesi hayat kurtarıcı olabilir. Memede ele gelen sert kitlenin bulunması, meme başında akıntı veya kanamanın olması, memenin boyutunda farklılık yaşanması, ciltte çukurlaşmanın ya da çekilmenin başlaması ve koltuk altında şişliğin bulunması belirtilerdir. Bunlardan birine ya da birkaçına sahipseniz doktora görünmeyi unutmayın.