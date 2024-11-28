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Kadın Sağlığını Korumak İçin Bilmeniz Gereken 10 Önemli Kadın Hastalığı ve Belirtileri

etiket Kadın Sağlığını Korumak İçin Bilmeniz Gereken 10 Önemli Kadın Hastalığı ve Belirtileri

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
28.11.2024 - 18:01

Kadınları sağlığını koruyabilmek, sorunları erkenden fark etmek önemlidir. Yaşam kalitesini yükseltmek ve ciddi hastalıkların önüne geçmek için belirtilerin bilinmesi gerekir. Gelin beraber kadınlarda görülen hastalıklara ve hastalıkların belirtilerine bakalım!

Not: İçeriklerimiz bilgilendirme ve eğlence amaçlıdır. Tanı ve tedavi için lütfen doktorunuza danışınız.

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1. Meme Kanseri

Dünya genelinde kadınlarda en sık görülen kanser türü meme kanserinin erkenden teşhis edilmesi hayat kurtarıcı olabilir. Memede ele gelen sert kitlenin bulunması, meme başında akıntı veya kanamanın olması, memenin boyutunda farklılık yaşanması, ciltte çukurlaşmanın ya da çekilmenin başlaması ve koltuk altında şişliğin bulunması belirtilerdir. Bunlardan birine ya da birkaçına sahipseniz doktora görünmeyi unutmayın.

2. Rahim Kanseri

Diğer adıyla endometriyum kanseri, rahmin iç tabakasındaki hücrelerin kontrolsüz bir şekilde büyümesi nedeniyle oluşur. Anormal derecede vajinal kanama, regl zamanı dışkının lekelenmesi, pelvik ağrısı ve cinsel birliktelik sırasında anormal bir ağrının olması belirtilerdir.

3. Yumurtalık Kanseri

Erken evrelerde belirti vermeyen bir kanser türüdür. Bu nedenle ilerlemiş bir aşamada iken teşhis edilen bir hastalıktır. Peki, belirtileri nelerdir? Karın bölgesinde şişlik ve baskı hissi, kilo verme, idrar sıklığında artış yaşanması, çabuk doyma durumu ve karın ağrısı belirtiler arasındadır. Bunlara sahipseniz en kısa zamanda doktora görünmelisiniz.

4. Rahim ağzı Kanseri

4. Rahim ağzı Kanseri

Diğer adıyla serviks kanseri, HPV virüsü ile ilişkilidir. Erken teşhisin mümkün olduğu bu hastalık için düzenli olarak pap smear testi yapılmalıdır. Regl dönemi dışında da anormal kanamaların olması, akıntıların miktarında ve renginde değişikliklerin yaşanması, pelvik ağrısı belirtileridir.

5. Polikistik Over Sendromu

PCOS, hormonlardaki dengesizlikten kaynaklanarak yumurtalıklarda kistlerin oluşmasıdır. Düzensiz adet döngüsü, aşırı kilo alma ve verme, tüylenmenin artması, sivilcelenme ve cildin yağlanması, kısırlık gibi semptomlarla kendini gösterir.

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6. Endometriozis

6. Endometriozis

Rahmin iç tabakasının rahmin dışında büyümesiyle oluşur. Kronik bir hastalıktır ve tedavi edilmediği müddetçe kısırlık sorununa yol açabilir. Aşırı ağrılı adet dönemleri, cinsel ilişki esnasında fazla ağrı yaşanması, kronik pelvik ağrısının olması, yoğun adet kanamalarının olması gibi problemler yaşıyorsanız doktora görünmelisiniz.

7. Osteoporoz

Kemiklerin yoğunluğunu kaybederek zayıflaması sonucu oluşan bir hastalıktır. Kadınlarda menopoz sonrası yaygın olarak görülür. Bu hastalık beraberinde kemiklerde kırılma riski artışını, sırt ağrısını, kamburluk ve boy kısalmasını, hafif darbe ile kırık oluşmasını getirir. Bu yüzden önlemlerin alınması gerekir.

8. Menopoz

Kadınların doğal bir dönemidir. Fakat berberinde bazı sorunları getirir. Ateş basması, geceleri terleme, uykusuzluk, duygu durum değişiklikleri, vajinal kuruluk ve kemik erimesi riski gibi semptomlarla kendisini gösterir. Bu dönemde kendinize oldukça dikkat etmelisiniz. Değerlerinize baktırmalısınız.

9. Vajinal Enfeksiyonlar

Mantar, bakteriyel vaginoz, trikomoniyaz gibi enfeksiyonlar kadın sağlığını sıkça etkileyen rahatsızlıklardır. Vajinal kaşıntı ve yanma, anormal akıntı, idrar yaparken yanma, ilişki sırasında rahatsızlık hissedilmesi belirtiler arasındadır.

10. İdrar yolu Enfeksiyonu

10. İdrar yolu Enfeksiyonu

Kadınlarda sık görülen idrar yolu enfeksiyonu erken tedavi edilmezse böbreklere etki edebilir. Bu yüzden belirtilere dikkat edilmesi gerekir. Peki, belirtiler nelerdir? Sık idrara çıkma durumu, idrar yaparken yanma hissi, bulanık ve kanlı idrar, karın ve bel ağrısı, yorgunluk ve ateştir.

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asklepiospallas
asklepiospallas
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