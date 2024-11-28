Kadın Sağlığını Korumak İçin Bilmeniz Gereken 10 Önemli Kadın Hastalığı ve Belirtileri
Kadın Sağlığını Korumak İçin Bilmeniz Gereken 10 Önemli Kadın Hastalığı ve Belirtileri
Kadınları sağlığını koruyabilmek, sorunları erkenden fark etmek önemlidir. Yaşam kalitesini yükseltmek ve ciddi hastalıkların önüne geçmek için belirtilerin bilinmesi gerekir. Gelin beraber kadınlarda görülen hastalıklara ve hastalıkların belirtilerine bakalım!
Not: İçeriklerimiz bilgilendirme ve eğlence amaçlıdır. Tanı ve tedavi için lütfen doktorunuza danışınız.
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1. Meme Kanseri
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2. Rahim Kanseri
3. Yumurtalık Kanseri
4. Rahim ağzı Kanseri
5. Polikistik Over Sendromu
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6. Endometriozis
7. Osteoporoz
8. Menopoz
9. Vajinal Enfeksiyonlar
10. İdrar yolu Enfeksiyonu
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