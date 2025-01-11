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Kadın Olarak Çok Çekiyoruz! Adet Döngüsünün Kadınlar Üzerindeki 12 Etkisi

etiket Kadın Olarak Çok Çekiyoruz! Adet Döngüsünün Kadınlar Üzerindeki 12 Etkisi

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
11.01.2025 - 23:46

Hem ruhsal hem de fiziksel olarak birçok değişimin yaşandığı bir döngüden bahsediyoruz. Kadınlar olarak neyi neden yaşadığımızı anlamlandıramadığımız ve karmaşaya sürüklendiğimiz bir döngü oluyor. Gelin hep beraber adet döngüsünün kadınlar üzerindeki etkilerine bakalım!

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1. Hormonlarda dengesizlik yaşanır.

Adet döngüsü sırasında östrojen ve progesteron seviyelerinde dalgalanmalar olur. Bu da ruh halinde ani değişikliklere neden olur. Kendinizi bir anda çok iyi hissederken bir anda sinirli bir durumda bulabilirsiniz. Ayrıca enerji açısından da etkilemektedir. Enerjinizin oynamasına neden olur.

2. Karın bölgesinde kramplar olur.

Rahmin kasılmasıyla birlikte gelen kramplar... Karın ve kasık bölgesinde ağrılı kramplar olabilir. Bu noktada ayaklarınızı sıcak tutmayı ve bel bölgenizi sarmanızı öneririz! Bitki çayınızı yudumlayarak da içinizi ısıtabilirsiniz.

3. Şakaklarda ve ense bölgesinde ağrılar başlar.

Hormonlardaki dalgalanmaların etkilediği noktalardır. Baş ağrısı ve migren atakları yaşanabilir. Bir anda değişen ruh hali, gelen stres ağrısı baş bölgesindeki ağrıları tetikler. Güzelce dinlenmeye çekilmelisiniz ve sessiz ortamları tercih etmelisiniz.

4. Yorgun hissedilir.

Daha önceden bahsettiğimiz gibi hormon seviyelerindeki dalgalanmalar enerjiyi etkiler. Gün içerisinde halsiz ve yorgun hissetmeniz normaldir. Normalde hızlıca halledeceğiniz işleri ertelemek istersiniz ya da yaparken yavaş yavaş yavaş ilerlediğini fark edersiniz.

5. Vücutta şişkinlik yaşanır.

Hormonlar vücudun su tutmasına neden olur. Bu yüzden adet döneminde şişkinlik olması, kilo almış gibi hissetmek ve hareket ederken zorlanmak normaldir. Karın bölgesinde olması gerekenden daha gergin bir şekilde olur. Yüzde de şişkinlikler belli olur.

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6. Cilt problemleri ile karşılaşılır.

Akne, ciltte yağlanma gibi sorunlar olur. Özellikle adetten birkaç gün önce cilt hassas bir hale gelir. Yediğiniz her yağlı yemek sonrası bir sivilce ile karşılaşabilirsiniz... Cilt temizliğinize dikkat etmeye devam etmelisiniz.

7. Duygusal anlamda dalgalanmalar yaşanır.

Duygularınızı kontrol edemeyebilirsiniz. Normalde verdiğiniz tepkilerden daha yüksek tepkiler verebilirsiniz. Ağlama krizleri, öfke patlamaları gibi şeyler yaşanabilir. Bu durumda yapmanız gereken kendinizi sakinleştirmek ve sizi rahatlatacak şeylere yönelmek.

8. İştah durumda değişiklik olur.

Adet döneminde kadınlar tatlı ya da tuzlu fark etmez, yiyeceklere karşı aşırı istek duyabilir. Yemeğe yüklenirler. Fakat bu durum tüm kadınlar da aynı değildir. Adet zamanı bazılarının midesi kapanır, bulanır veya ağrı olur. Bu yüzden yemekten uzaklaşabilirler.

9. Uyku sorunları yaşanabilir.

Hormonların etkisi ile uykuya dalmak zor olabilir. İçteki huzursuzluk nedeni ile uyku düzeninde bir bozulma yaşanır. Ayrıca ağrının yoğun olması bir diğer etkendir. Gece yarısı aniden çoğalan kramplar nedeni ile uykunuz bölünür.

10. Sindirimde sorunlar yaşanır.

Adet döneminde hormonlar bağırsak hareketlerini etkiler. Bu yüzden şişkinlik, kabız veya ishal gibi sindirim sorunları yaşanır. Genellikle kendisini ishal olarak gösteren bu sorun için bolca su tüketilmesinde yarar vardır.

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11. Odaklanmada, konsantrasyonda zorluk yaşanır.

Yine hormonal değişikliklerin getirdiği bir sorundur. Duygularınız, düşünceleriniz bir karmaşa içine girer. Halsizlik ve yorgunluk da üstüne gelince odaklanmayı iyice zorlaştırır. Adet öncesi ve sırasında dikkat dağınıklığının olması normaldir.

12. Göğüs bölgesinde hassasiyet artar.

Adet öncesinde veya sırasında göğüslerde şişkinlik olur. Dokunmaya karşı duyarlılığı artar, rahatsızlık hissi verir. Sıkı bir şey giyinmek zor olur. Daha rahat hissettirecek kıyafetler giyebilirsiniz.

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asklepiospallas
asklepiospallas
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Diğdem Çakır

İlaçlar ile regl olduğum zamanlarda ki yaşadığım ağrı ve sorunları bir ben, bir de Tanrı bilir:(