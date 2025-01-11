Kadın Olarak Çok Çekiyoruz! Adet Döngüsünün Kadınlar Üzerindeki 12 Etkisi

Adet döngüsü sırasında östrojen ve progesteron seviyelerinde dalgalanmalar olur. Bu da ruh halinde ani değişikliklere neden olur. Kendinizi bir anda çok iyi hissederken bir anda sinirli bir durumda bulabilirsiniz. Ayrıca enerji açısından da etkilemektedir. Enerjinizin oynamasına neden olur.