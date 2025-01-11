Kadın Olarak Çok Çekiyoruz! Adet Döngüsünün Kadınlar Üzerindeki 12 Etkisi
Kadın Olarak Çok Çekiyoruz! Adet Döngüsünün Kadınlar Üzerindeki 12 Etkisi
Hem ruhsal hem de fiziksel olarak birçok değişimin yaşandığı bir döngüden bahsediyoruz. Kadınlar olarak neyi neden yaşadığımızı anlamlandıramadığımız ve karmaşaya sürüklendiğimiz bir döngü oluyor. Gelin hep beraber adet döngüsünün kadınlar üzerindeki etkilerine bakalım!
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1. Hormonlarda dengesizlik yaşanır.
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2. Karın bölgesinde kramplar olur.
3. Şakaklarda ve ense bölgesinde ağrılar başlar.
4. Yorgun hissedilir.
5. Vücutta şişkinlik yaşanır.
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6. Cilt problemleri ile karşılaşılır.
7. Duygusal anlamda dalgalanmalar yaşanır.
8. İştah durumda değişiklik olur.
9. Uyku sorunları yaşanabilir.
10. Sindirimde sorunlar yaşanır.
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11. Odaklanmada, konsantrasyonda zorluk yaşanır.
12. Göğüs bölgesinde hassasiyet artar.
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İlaçlar ile regl olduğum zamanlarda ki yaşadığım ağrı ve sorunları bir ben, bir de Tanrı bilir:(