Jodie Foster Çocuklarından Ünlü Olduğunu Saklamış: "Büyük Oğlum Yıllarca Beni İnşaat İşçisi Sandı"
Jodie Foster Çocuklarından Ünlü Olduğunu Saklamış: "Büyük Oğlum Yıllarca Beni İnşaat İşçisi Sandı"
Hollywood'un başarılı yıldızı, Oscar ödüllü oyuncu Jodie Foster; oyuncu olduğunu çocuklarından sakladığını ve oğullarının küçüklüklerinde annelerinin bir inşaat işçisi olduğunu düşündüklerini açıkladı.
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Jodie Foster, ünlü bir anneye sahip olmalarına rağmen oğullarının mümkün olduğunca normal bir hayat sürmeleri için çabaladığını paylaştı.
Foster, oğullarının küçüklüklerinde annelerinin bir inşaat işçisi olduğunu düşündüklerini söyledi.
Oyuncu Jodie Foster, 'The View' programında oyunculuk kariyerini çocuklarının sıradan bir yaşam sürmelerini istediği için şimdi yetişkin olan oğullarından küçükken sakladığını açıkladı.
Foster: "Çocuklarımın normal bir hayatı olsun istedim. O yüzden de onlara ne iş yaptığımı söylemedim. Büyük oğlum henüz çok küçük olduğu zamanlarda benim inşaat işçisi olduğumu sanıyordu."
Aslında Jodie Foster'ın şu anda 25 yaşında olan büyük oğlu Charles Bernard Foster'ın küçükken annesini inşaat işçisi sanmasının sebebi Foster'ın onu bir film setine götürmesiydi.
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Foster, oğlunun onu neden inşaat işçisi zannettiğini böyle anlattı: "Üç yaşındayken bir gün onu film setine götürdüm. Üzerinde bazı inşaat aletleri olan bir plastik alet kemeri de aldım. Onların ne olduğunu da anlattım. Bu yüzden uzun süre benim hayatımı kazanmak için inşaatta çalıştığını sandı."
Çocuklarının onun ne zaman ünlü bir sinema yıldızı olduğunu öğrendiği net olarak söylemese de Foster'ın oğullarından Charlie, annesinin yolundan giderek öğrenim hayatı boyunca birçok amatör tiyatro oyununda rol aldı.
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