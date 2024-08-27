İzlerken Pamuk Gibi Olacaksınız: Kalbini Eriten Romantik Filmi Söylüyoruz!
İzlerken Pamuk Gibi Olacaksınız: Kalbini Eriten Romantik Filmi Söylüyoruz!
Herkesin favori romantik filmleri vardır. Bu filmleri izlerken pamuk gibi oluruz. Peki senin için bu film hangisi tahmin ediyoruz!
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1. Cinsiyet sorumuzla başlayalım...
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2. Seni biraz tanıyalım mı?
3. Dışarıdakiler senin nasıl biri olduğunu düşünüyor?
4. Sence aşk her şeyi affeder mi?
5. Romantik filmleri bir kenara bırakırsak en sevdiğin film kategorisi ne?
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