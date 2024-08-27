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İzlerken Pamuk Gibi Olacaksınız: Kalbini Eriten Romantik Filmi Söylüyoruz!

etiket İzlerken Pamuk Gibi Olacaksınız: Kalbini Eriten Romantik Filmi Söylüyoruz!

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
27.08.2024 - 23:46

Herkesin favori romantik filmleri vardır. Bu filmleri izlerken pamuk gibi oluruz. Peki senin için bu film hangisi tahmin ediyoruz!

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1. Cinsiyet sorumuzla başlayalım...

2. Seni biraz tanıyalım mı?

3. Dışarıdakiler senin nasıl biri olduğunu düşünüyor?

4. Sence aşk her şeyi affeder mi?

5. Romantik filmleri bir kenara bırakırsak en sevdiğin film kategorisi ne?

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6. Hiç aşık oldun mu?

7. Aşık olmadığın biriyle birlikte olur musun?

8. Sence romantik bir filmin sonu nasıl bitmeli?

9. Son olarak aşk senin için ne demek?

Sen Türk romantik filmlerinin hastasısın!

Sen Türk romantik filmlerinin hastasısın!

Senin izlemen gereken film Aşk Tesadüfleri Sever. Sen Türk romantik filmlerine bayıldığın için bu film tam senlik! İçinde komedi, drama ve bol bol aşk olan filmi bitirince pamuk gibi olacağın kesin. Bu filmi bir kere izlemekle de yetinmeyeceğine eminiz.

Bilim kurgu bir romantik film tam senlik!

Bilim kurgu bir romantik film tam senlik!

Sen düz romantik filmleri pek sevmiyorsun. Sana göre aşk, filmde ikinci planda olmalı. O yüzden Passengers tam sana göre. Asıl kategorisi bilim kurgu olan Passengers filmi tam dozunda bir aşk filmi. Heyecan, merak ve aşkı birleştiren filmin kadrosu da çok iyi!

Sen tam bir müzikal aşığısın!

Sen tam bir müzikal aşığısın!

Sen müziğe zaten sevdalısın. Eee romantik filmlere de bayılıyorsun, o zaman ikisini bir araya getiren Mamma Mia, senin hayatının filmi olmalı. İçinde aşkın yanında arkadaşlık ve heyecan da olan Mamma Mia, müzikseverler için ideal romantik filmlerden.

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