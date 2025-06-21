“İyi ki Almışım” Dedirtecek: İlk 6 Ayda Hayat Kurtaran 10 Bebek Arabası Özelliği

Bebek arabası dediğimiz şey, ilk başta dışarıdan bakınca “bir tane alsak yeter” diye düşündüren ama işin içine girince “bunun da şusu eksikmiş, öbüründe bu özellik yokmuş” dedirten o bambaşka dünya… Hele ki ilk 6 ay! Yani o uykusuzlukla mücadele ettiğin, emzirme saatlerinin birbirine karıştığı, her şeyin hızla değiştiği o dönemde iyi bir bebek arabası seni gerçekten hayata bağlayan şey olabiliyor.

Bazı modeller var ki, yalnızca taşımıyor, kol kanat da geriyor resmen! Şimdi gel birlikte “İyi ki almışım” dedirten o kurtarıcı özelliklere bir bakalım. Belki sen de şu an bebek arabası bakıyorsundur ya da elindekinden tam olarak memnun değilsindir… Bu liste ilaç gibi gelecek.