“İyi ki Almışım” Dedirtecek: İlk 6 Ayda Hayat Kurtaran 10 Bebek Arabası Özelliği
Bebek arabası dediğimiz şey, ilk başta dışarıdan bakınca “bir tane alsak yeter” diye düşündüren ama işin içine girince “bunun da şusu eksikmiş, öbüründe bu özellik yokmuş” dedirten o bambaşka dünya… Hele ki ilk 6 ay! Yani o uykusuzlukla mücadele ettiğin, emzirme saatlerinin birbirine karıştığı, her şeyin hızla değiştiği o dönemde iyi bir bebek arabası seni gerçekten hayata bağlayan şey olabiliyor.
Bazı modeller var ki, yalnızca taşımıyor, kol kanat da geriyor resmen! Şimdi gel birlikte “İyi ki almışım” dedirten o kurtarıcı özelliklere bir bakalım. Belki sen de şu an bebek arabası bakıyorsundur ya da elindekinden tam olarak memnun değilsindir… Bu liste ilaç gibi gelecek.
1. "Dur bi saniye" demeye gerek yok! Doğru bebek arabası tek elle tek hamlede açılır, katlanır!
2. Adaptör arama derdine elveda...
3. Ayak örtüsünü evde unutunca içiniz sızlamasın.
4. Bardaklık kısmına gelirsek...
5. "Şu arabanın markası ne?” Sorusuna hazır ol!
6. Avrupa üretim kalitesiyle için rahat olsun.
7. Yazlık ve kışlık değiştirilebilir sırt kılıfı!
8. Ayarlanabilir süspansiyonla her zemine uyum sağlar!
9. Bebek için konfor, ebeveyn için pratiklik...
10. Sadece o an değil, sonrasında da kazandırır!
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