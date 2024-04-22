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İstiklal Marşı Okunurken Ayağa Kalkan Amedspor Tribünleri Takdir Topladı

İstiklal Marşı Okunurken Ayağa Kalkan Amedspor Tribünleri Takdir Topladı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
22.04.2024 - 21:40

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Diyarbakır ekibi Amedspor spor dünyasının tartışmalı ekiplerinden birisi. Bazı maçları çok gergin geçti, oyuncular ve tribünler sık sık eleştirildi. Ancak geçtiğimiz günlerde Iğdır FK ile karşılaşan Amedspor tribünleri İstiklal Marşı'nı okudu. Tribünlerin tek ses olması ve ardından gelen alkışlar takdir topladı.

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2. Lig B Grubu'nda şampiyonluk mücadelesi veren Amedspor ligin bir diğer iddialı ekibi Iğdır FK ile karşılaştı.

2. Lig B Grubu'nda şampiyonluk mücadelesi veren Amedspor ligin bir diğer iddialı ekibi Iğdır FK ile karşılaştı.

İşte o görüntüler 📹

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