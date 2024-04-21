Filistin Bayrağını Sökmek İsteyen İsrailli Yerleşimci Sürprizle Karşılaştı

İsrail Filistin meselesinin bir diğer yönü de İsrailli yerleşimciler... Yıllardır bölgede Filistin topraklarına giren İsrailli yerleşimciler ve Filistinliler arasında gerginlik bitmiyor. Bir İsrailli yerleşimci de arazide gördüğü Filistin bayrağını kaldırmak istedi ama bu bir tuzaktı.