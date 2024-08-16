İşte Nihat Doğan'ın Boşandıktan Sonra Taşındığı Bekar Evinden İlk Görüntüler
İşte Nihat Doğan'ın Boşandıktan Sonra Taşındığı Bekar Evinden İlk Görüntüler
Nihat Doğan, 2 yıl önce gerçekleştirdiği evliliğine son verdi ve yeni bir hayata başladı. Doğan'ın yeni hayatındaki bekar evinden ilk görüntüler de ortaya çıktı.
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Nihat Doğan, İranlı hayranı Arezoo Gharlar ile 2022'nin Ağustos ayında nikah masasına oturmuş, ancak bu evlilik geçtiğimiz Mayıs ayında son bulmuştu.
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2 yıl evli kalan çiftin bir de Amin Badikan isimli oğulları olmuştu. Çiftin 2 yıllık evliliğini çocuk sahibi olmak da kurtaramadı.
Kanal D'de "Ev Gezmesi" programını hazırlayan Evrim Akın, Nihat Doğan'ın boşandıktan sonra yerleştiği bekar evini ziyaret etti.
Nihat Doğan'ın yeni evi açık mutfak ve salonla birleşik.
Ev toplam 2 oda 1 salon. Dopan'ın önceki hayatına göre oldukça mütevazi diyebiliriz bu ev için.
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Yatak odasının perdeler dahil siyah kumaşlardan seçilmesi ise dikkat çekici.
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