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İstanbullular İçin Saatlerce Yol Yapmadan Bungalov Deneyimi: Palmiye Sultan

İstanbullular İçin Saatlerce Yol Yapmadan Bungalov Deneyimi: Palmiye Sultan

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
18.04.2025 - 16:39

İstanbul’da bungalov evi mi var? Evet, Hem de Silivri’de!

Bungalov evleri genelde Sapanca, Ağva, Abant gibi destinasyonlarda aranır. Ama İstanbul’da yaşayıp saatlerce yola çıkmadan bu deneyimi yaşamak isteyenler için harika bir haberimiz var:

Palmiye Sultan Bungalovları Silivri’de, İstanbul’a sadece 1 saat uzaklıkta yer alıyor!

Üstelik burada bulacağınız bungalov evleri, klasik anlamda değil; lüks, konforlu ve tamamen size özel olarak dizayn edilmiş durumda. Palmiye Sultan Bungalovları genel müdürü Önder Seçilmiş’in paylaşımlarında Palmiye Sultan Bungalovlarını 2023’de hizmete açtığını ve uzak doğu mimarisiyle tasarlanmış olan yeni tesisin de Palmiye Sultan Deluxe’un 2025 yılının yaz aylarında hizmete gireceğinden bahsetmektedir.

Daha fazla bilgi için: 🔗 palmiyesultan.com

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Palmiye Sultan’da Sizi Neler Bekliyor?

Palmiye Sultan’da Sizi Neler Bekliyor?

  • 🛏️ Şömineli, jakuzili, havuzlu konsept seçenekleri

  • 🌲 Doğa ile iç içe, tamamen size ait bahçeler

  • 🕯️ Balayı çiftlerine özel paketler

  • 🌌 Sessizlik, gökyüzü ve huzur üçlüsü

  • 🚗 Şehirden kaçmadan tatil yapabilmenin rahatlığı

Kısacası, “keşke İstanbul’da böyle bir yer olsa” diyorsanız, cevabı zaten burada.

Bungalov Evlerinde Tatil Planlarken Dikkat Etmeniz Gerekenler

Bungalov Evlerinde Tatil Planlarken Dikkat Etmeniz Gerekenler

  • Tarihinizi önceden belirleyin: Özellikle hafta sonları yer bulmak zorlaşabiliyor.

  • İhtiyaçlarınıza göre seçim yapın: Jakuzili mi istiyorsunuz, yoksa şömineli mi? Bazıları hem sıcak havuz hem jakuzi sunuyor!

  • Gerçekten izole mi?: Fotoğraflar harika olabilir ama yerinde mahremiyet sunuyor mu, mutlaka araştırın.

  • Mevsime dikkat edin: Kışın gidecekseniz ısıtma sistemi ve havuz opsiyonları mutlaka net olsun.

  • Uzaklık/ulaşım: İstanbul’dan çıkmadan doğada olabileceğiniz yerler size zaman da kazandırır.

Bungalov evleri artık sadece uzak rotalarda değil; İstanbul’un içinde de var. Üstelik Palmiye Sultan gibi özenli tesislerde bu deneyimi hem konforlu hem de romantik hale getirmek mümkün.

İstanbul’un Silivri ilçesinde, doğanın tam kalbinde konumlanan bu özel bungalovlarda siz de huzurla nefes alabilir, tatil anlayışınızı baştan yazabilirsiniz.

Artık tatil anlayışı tamamen değişti. Kalabalık oteller, açık büfe koşturmacaları, gürültülü havuzlar yerine insanlar daha sakin, daha özel ve doğaya yakın deneyimlerin peşinde. Bu yüzden bungalov evleri son yılların en çok tercih edilen tatil konseptlerinden biri haline geldi. Hem çiftler hem çekirdek aileler için ideal olan bu evler; konfor, mahremiyet ve doğayla iç içe bir yaşam sunuyor.

Peki bu tatil türünü ilk kez deneyecekler ne bilmeli? İşte hem bilgilendirici hem yönlendirici harika bir rehber seni bekliyor. 👇

Bungalov Evleri Nedir ve Neden Bu Kadar Popüler Oldu?

Bungalov Evleri Nedir ve Neden Bu Kadar Popüler Oldu?

Bungalov evleri deyince akla gelen şey aslında basit bir ahşap ev değil. Bugünün modern bungalovları; jakuzili, şömineli, ısıtmalı havuzlu hatta akıllı sistemlerle donatılmış izole mini villalar gibi!

📌 Peki bu evleri bu kadar cazip kılan ne?

  • 🏕️ Doğayla bire bir temas: Beton yapıdan uzak, nefes alan, oksijen dolu ortamlar.

  • 🛁 Mahremiyet: Komşusuz tatil anlayışı. Tamamen size özel bir bahçe ve alan.

  • 🌿 Estetik deneyim: Hem sade hem modern tasarımlar; Instagram’a yakışır kareler.

  • 🔥 Dört mevsim konfor: Kışın şömine, yazın serinlik, ilkbaharda kuş sesleri...

  • 🧘‍♀️ Ruhsal arınma: Şehirden kopmadan kendini yeniden bulabileceğin ortam.

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