İstanbullular İçin Saatlerce Yol Yapmadan Bungalov Deneyimi: Palmiye Sultan
İstanbul’da bungalov evi mi var? Evet, Hem de Silivri’de!
Bungalov evleri genelde Sapanca, Ağva, Abant gibi destinasyonlarda aranır. Ama İstanbul’da yaşayıp saatlerce yola çıkmadan bu deneyimi yaşamak isteyenler için harika bir haberimiz var:
Palmiye Sultan Bungalovları Silivri’de, İstanbul’a sadece 1 saat uzaklıkta yer alıyor!
Üstelik burada bulacağınız bungalov evleri, klasik anlamda değil; lüks, konforlu ve tamamen size özel olarak dizayn edilmiş durumda. Palmiye Sultan Bungalovları genel müdürü Önder Seçilmiş’in paylaşımlarında Palmiye Sultan Bungalovlarını 2023’de hizmete açtığını ve uzak doğu mimarisiyle tasarlanmış olan yeni tesisin de Palmiye Sultan Deluxe’un 2025 yılının yaz aylarında hizmete gireceğinden bahsetmektedir.
Daha fazla bilgi için: 🔗 palmiyesultan.com
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