İstanbul Valiliği Açıkladı: 1 Mayıs’ta 384 Kişi Gözaltına Alındı

Valilik ayrıca 1 Mayıs’ta kent genelinde toplam 52 bin 656 polisin görev yaptığını açıkladı.

Valiliğin duyurusunda, “Şehir genelinde Valiliğimizce izin verilen kutlama alanları dışında yasadışı eylem ve gösteri yapmak isteyen gruplara izin verilmemiştir. Bu kapsamda izinsiz gösteri yapmak için toplanan şahıslardan 384’ü gözaltına alınmıştır.” İfadeleri yer aldı.