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İstanbul Valiliği Açıkladı: 1 Mayıs’ta 384 Kişi Gözaltına Alındı

İstanbul Valiliği Açıkladı: 1 Mayıs’ta 384 Kişi Gözaltına Alındı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
01.05.2025 - 17:11

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs’ta kent genelinde 52 bin 656 polisin görev aldığını açıkladı. Valilik ayrıca 384 kişinin 1 Mayıs olayları nedeniyle gözaltına alındığını duyurdu.

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İstanbul Valiliği İstanbul’da yaşanan 1 Mayıs olayları ile ilgili açıklamada bulundu.

İstanbul Valiliği İstanbul’da yaşanan 1 Mayıs olayları ile ilgili açıklamada bulundu.

Valiliğin açıklamasında, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu ve bileşenlerinin Kadıköy Rıhtım Meydanı’nda düzenlediği kutlamalara 35 bin kişinin, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu ve bileşenlerinin Kartal Meydanı’nda düzenlediği kutlamalara ise 30 bin kişinin katıldığı duyuruldu.

İstanbul’da 384 kişi gözaltına alınmıştı.

İstanbul’da 384 kişi gözaltına alınmıştı.

Valilik ayrıca 1 Mayıs’ta kent genelinde toplam 52 bin 656 polisin görev yaptığını açıkladı.

Valiliğin duyurusunda, “Şehir genelinde Valiliğimizce izin verilen kutlama alanları dışında yasadışı eylem ve gösteri yapmak isteyen gruplara izin verilmemiştir. Bu kapsamda izinsiz gösteri yapmak için toplanan şahıslardan 384’ü gözaltına alınmıştır.” İfadeleri yer aldı.

İstanbul Valisi Davut Gül'ün paylaşımı

İstanbul Valisi Davut Gül'ün paylaşımı
twitter.com

'1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün İstanbul’da huzur ve güven içinde geçmesine katkı sunan mülki idare amirlerimize, güvenlik kuvvetlerimize, sağduyulu davranışlarıyla sürece destek veren sendikalarımıza, kıymetli hemşehrilerimize ve tüm mesai arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum.

Dayanışma ve toplumsal olgunluğun güzel bir örneği sergilenmiştir.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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o. k.

Yedek 2 şarjör ile ortalama 2 milyon kurşun eder korkuya bak

futboltopu20

fener galata maçındada bu sayıda polis görevlendirilmesi normal mi

kunti

1 kişiye ortalama 137 polis demek. 52 bin küsür polis ve bu kadar az gözaltı. Ben patronun yerinde olsam kızarım polislere neden çalışmiyorsunuz diye