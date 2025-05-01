İstanbul Valiliği Açıkladı: 1 Mayıs’ta 384 Kişi Gözaltına Alındı
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İstanbul Valiliği İstanbul’da yaşanan 1 Mayıs olayları ile ilgili açıklamada bulundu.
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İstanbul’da 384 kişi gözaltına alınmıştı.
İstanbul Valisi Davut Gül'ün paylaşımı
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Yedek 2 şarjör ile ortalama 2 milyon kurşun eder korkuya bak
fener galata maçındada bu sayıda polis görevlendirilmesi normal mi
1 kişiye ortalama 137 polis demek. 52 bin küsür polis ve bu kadar az gözaltı. Ben patronun yerinde olsam kızarım polislere neden çalışmiyorsunuz diye