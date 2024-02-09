İstanbul Kartal’da Rehine Krizi: “Buraya MİT Müsteşarı İbrahim Kalın Gelecek”

İstanbul Kartal’da, akli dengesinin bozuk olduğu iddia edilen bir kişi, beraber yaşadığı annesi ve kardeşini rehin aldı. Bıçakla evdekileri rehin tutan ve sık sık cama çıkarak tehditlerde bulunan şahsı, polis ekipleri ikna sonucu gözaltına alındı.