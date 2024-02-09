İstanbul Kartal’da Rehine Krizi: “Buraya MİT Müsteşarı İbrahim Kalın Gelecek”
İstanbul Kartal’da Rehine Krizi: “Buraya MİT Müsteşarı İbrahim Kalın Gelecek”
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İstanbul Kartal’da kısa süreli rehine krizi yaşandı.
Akli dengesinin bozuk olduğu öğrenilen Metin Karakulak gece saatlerinde sinir krizi geçirdi. Tüm mahalleyi ayağa kaldıran şahıs bıçak zoruyla annesi ve erkek kardeşini rehin aldı.
Polis ekiplerinin sağduyu çağrısına tepki gösteren şahıs itfaiye ve özel harekat ekiplerinin binaya girmesi sonucu evi yakmakla tehditler ve küfürler savurdu.
Şahsın "Buraya MİT müsteşarı İbrahim Kalın ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya gelecek!" diye defaatle bağırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Polis ekiplerinin uğraşları sonucu Metin Karakulak ikna edildi. Şahıs polis aracına bindirilerek götürüldü.
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