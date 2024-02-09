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İstanbul Kartal’da Rehine Krizi: “Buraya MİT Müsteşarı İbrahim Kalın Gelecek”

İstanbul Kartal’da Rehine Krizi: “Buraya MİT Müsteşarı İbrahim Kalın Gelecek”

Kartal
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
09.02.2024 - 10:01

İstanbul Kartal’da, akli dengesinin bozuk olduğu iddia edilen bir kişi, beraber yaşadığı annesi ve kardeşini rehin aldı. Bıçakla evdekileri rehin tutan ve sık sık cama çıkarak tehditlerde bulunan şahsı, polis ekipleri ikna sonucu gözaltına alındı.

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İstanbul Kartal’da kısa süreli rehine krizi yaşandı.

İstanbul Kartal’da kısa süreli rehine krizi yaşandı.

Akli dengesinin bozuk olduğu öğrenilen Metin Karakulak gece saatlerinde sinir krizi geçirdi. Tüm mahalleyi ayağa kaldıran şahıs bıçak zoruyla annesi ve erkek kardeşini rehin aldı.

Akli dengesinin bozuk olduğu öğrenilen Metin Karakulak gece saatlerinde sinir krizi geçirdi. Tüm mahalleyi ayağa kaldıran şahıs bıçak zoruyla annesi ve erkek kardeşini rehin aldı.

Polis ekiplerinin sağduyu çağrısına tepki gösteren şahıs itfaiye ve özel harekat ekiplerinin binaya girmesi sonucu evi yakmakla tehditler ve küfürler savurdu.

Polis ekiplerinin sağduyu çağrısına tepki gösteren şahıs itfaiye ve özel harekat ekiplerinin binaya girmesi sonucu evi yakmakla tehditler ve küfürler savurdu.

Şahsın "Buraya MİT müsteşarı İbrahim Kalın ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya gelecek!" diye defaatle bağırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şahsın "Buraya MİT müsteşarı İbrahim Kalın ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya gelecek!" diye defaatle bağırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Polis ekiplerinin uğraşları sonucu Metin Karakulak ikna edildi. Şahıs polis aracına bindirilerek götürüldü.

Polis ekiplerinin uğraşları sonucu Metin Karakulak ikna edildi. Şahıs polis aracına bindirilerek götürüldü.
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